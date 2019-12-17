BUYSAD’dan Orkide Yağ’a ziyaret

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) üyeleri ve üye firmaların yöneticileri, merkezi İzmir Bornova’da üretim yapan Küçükbay AŞ’ye ait Orkide Yağ Fabrikası’nı ziyaret etti. Anaçlar Gıda sponsorluğunda gerçekleştirilen gezide, Orkide yağlarının üretildiği tesisleri gezerek firma yetkililerinden bilgi alan BUYSAD üyeleri, sıvı ve margarin yağ üretiminde Türkiye’nin önde gelen markasını yakından tanıma fırsatı buldu.

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, hazır yemek sanayinin en önemli hammaddelerinden birini oluşturan yağ üretimini yerinde görmek, yağ konusundaki bilgilerini tazelemek maksadıyla teknik geziler düzenlediklerini söyledi. Başkan Dönmez, teknik gezilerin asıl gayesinin insan sağlığını doğrudan ilgilendiren yemek sektöründe faaliyet gösteren firmalar olarak, müşterilerilerine yemeğin en iyisini ve lezzetlisini sunabilmek olduğunu ifade ederek, “İşte bu yüzden düzenlediğimiz teknik gezileri sektörümüzün bilinçlenmesi ve gelişmesi için çok önemli buluyoruz” dedi.

İlk ziyaretlerini Orkide markasıyla yurtiçi ve yurtdışına sıvı ve margarin yağı üretimi yapan Küçükbay AŞ’ye gerçekleştirdiklerini belirten Coşkun Dönmez, “Hazır yemek sanayii olarak, kaliteli yemek üretebilmemiz için kaliteli hammadde kullanmamız gerektiğinin şuurundayız. Orkide, sıvı yağ ve margarin sektörünün önde gelen markalarından ve yemek sanayinin en önemli tedarikçilerinden biri. Gelişmiş teknolojik imkânlarıyla el değmeden üretilen Orkide yağlarının kalitesinden şüphemiz yok. Üretim tesislerinde yaptığımız gezide bunu bir kez daha gördük. Tesislerini bize açan, en iyi şekilde ağırlayan firma yetkililerine BUYSAD adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

BUYSAD üyeleri ve üye firmaların yöneticilerini karşılayan Küçükbay Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Küçükbay, konuklara tesisleri gezdirirken, firma hakkında bilgiler verdi. Fatih Küçükbay, Orkide’nin iç pazarda 81 ildeki bayi ağıyla satış faaliyetlerini yürüttüğünü, dış pazarda ise 102 ülkeye Orkide ve Vera markalarıyla ihracat gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkı sunduklarını söyledi. Orkide’nin sıvı yağ sektörünün lideri olduğunu ve dünya markası olma yolunda çabalarını sürdürdüğünü dile getiren Fatih Küçükbay, kalite, üstün teknoloji, ürün çeşitliliği ve yüksek kapasitenin en temel ilkeleri olduğunu ifade etti.

Lezzeti sağlıklı bir şekilde tüketiciye sunduklarını kaydeden Fatih Küçükbay, hem ferdî müşterilerine, hem de tedarikçisi oldukları endüstriyel müşterilerine aynı titizlikle ürün sunarak, tüketiciler ile güven bağını güçlü tuttuklarını söyledi.

BURSA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:42

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