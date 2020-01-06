Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu

Bursa'nın İznik ilçesinde henüz bir aylık olan bebek, 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düştü. Ailesi tarafından İznik Devlet Hastanesine götürülen K.K, ilk müdahalesinin ardından kafa travması şüphesiyle Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Olay Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde bir ikamette meydana geldi. Anne E.K'nin (32) evde olmadığı sırada üç yaşındaki ağabeyi R.K, daha bir aylık olan erkek kardeşi K.K. ile ilgilenirken kucağından düşürdü. Anne bebeğini hemen hastaneye götürdü. Burada ilk tedavisi yapılan bebek, ambulansla kafa travması şüphesiyle Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BURSA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 17:59

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.