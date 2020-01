Kışa A ve C vitamini ile hazırlanın

"Annem benim her şeyim"

Kış mevsiminin etkisini iyice göstermeye başladığı şu günlerde hava sıcaklığının azalmasıyla birlikte grip, soğuk algınlığı, bronşit gibi pek çok hastalık pusuda bekliyor. Uzmanlarsa, kış mevsimini hastalıklara yakalanmadan ve sağlıklı bir şekilde geçirmek için bağışıklık sisteminin güçlendirilmenin önemine vurgu yapıyor.

Özel Hayat Hastanesi’nden Diyetisyen Fatma Hallaç, şu günlerde iyiden iyiye kendini hissettirmeye başlayan kış mevsiminde, yeterli ve dengeli beslenme tavsiyesinde bulundu. Fatma Hallaç, “Hava sıcaklığının azalmasıyla birlikte grip, soğuk algınlığı, bronşit gibi pek çok hastalık pusuda beklemektedir. Bu durumda kış mevsimini hastalıklara yakalanmadan sağlıklı bir şekilde geçirmek için bağışıklık sistemimizi güçlendirmeliyiz” dedi.

Savunma mekanizmasını güçlendirmenin en etkili yollarından birinin yeterli ve dengeli beslenme olduğunu söyleyen Hallaç, “Bilhassa enfeksiyonlara karşı daha hassas olan çocuklar, gebeler ve yaşlılar için beslenme, bu mevsimde daha da önem taşımaktadır” diye konuştu.

A ve C vitamini tüketimine ağırlık verin

Antioksidanların vücut direncini artırıp enfeksiyonlara yakalanma riskini azalttığını belirten Fatma Hallaç şöyle konuştu:

“Narenciye, havuç, kivi, lahanagiller, yeşil yapraklı sebzeler gibi A ve C vitaminlerinden zengin gıdaların, antioksidan etkiye sahip selenyum, çinko, magnezyum gibi minerallerin tüketimi arttırılmalıdır. Bu gıdaları hazırlarken ve pişirirken doğru yöntemleri kullanarak vitaminmineral kaybına uğratmadan tüketmeye gayret edilmelidir. C vitamini ısı, ışık gibi unsurlardan kolayca etkilenen bir vitamindir. Eğer meyvelerin suları sıkılacaksa içilmeden hemen önce hazırlanmalıdır. Aynı zamanda sebzeler bıçak kullanılmadan elle parçalanırsa vitamin kaybı da daha az olacaktır.”

Metabolizma hızını düşürmemenin, kış aylarını kilo almadan geçirmek ve sağlıklı hayat için önemli olduğunu hatırlatan Diyetisyen Fatma Hallaç, “Bu aylarda yavaşlayan metabolizma ve hareketlerde azalma, gecelerin uzamasıyla artan gece atıştırmaları sonucu kilo artışına da dikkat etmek gerekiyor. Kilo almamak için az ve sık yiyerek iştahınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Sıcak bitki çaylarının içerisine tarçın, karanfil, limon eklemeniz de iştahınızı baskılamaya yardımcı olacaktır. Kış aylarında su kaybımız az olduğu için su tüketimi de azalır. Aynı zamanda kışın lifli besinlerin yaz aylarına oranla az olması sebebiyle sindirim sistemi sorunları da artırabilir. Bu nedenle susamayı beklemeden günde 22,5 litre su tüketilmelidir” şeklinde konuştu.

BURSA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:01

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.