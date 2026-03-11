Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        "Yaren leylek"in eşi "Nazlı" da Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a geldi

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi Yaren leylek, eşi Nazlı'ya kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 19:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yaren leylek"in eşi "Nazlı" da Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a geldi

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi Yaren leylek, eşi Nazlı'ya kavuştu.

        Adem Yılmaz'la kurduğu "dostluk hikayesi" ile tanınan Yaren, Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'taki yuvasına bu yıl erken geldi.

        Yaren leyleğin eşi "Nazlı" da göç yolculuğunu tamamlayarak aynı yuvaya kondu.

        Yaren ve Nazlı'nın yuvası, yarenleylek.com adresinden 24 saat izlenebiliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Halkbank’tan açıklama
        Halkbank’tan açıklama
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Evinden çıkarılıyor
        Evinden çıkarılıyor
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!

        Benzer Haberler

        Bursa'da otomobil park halindeki tırın altına girdi: 1 yaralı
        Bursa'da otomobil park halindeki tırın altına girdi: 1 yaralı
        Yaren Leylek, eşi Nazlı ile de buluştu
        Yaren Leylek, eşi Nazlı ile de buluştu
        BUÜ öğrencilerine "IBAN kiralama dolandırıcılığı" anlatıldı
        BUÜ öğrencilerine "IBAN kiralama dolandırıcılığı" anlatıldı
        Beklenen buluşma gerçekleşti Yaren, Nazlı'sına kavuştu
        Beklenen buluşma gerçekleşti Yaren, Nazlı'sına kavuştu
        Yıldırım Belediyesinin istihdam merkezi 46 binden fazla kişiye iş imkanı sa...
        Yıldırım Belediyesinin istihdam merkezi 46 binden fazla kişiye iş imkanı sa...
        Solunum hastaları sağlıklı hayat merkezinde şifa buluyor Nilüfer Sağlıklı H...
        Solunum hastaları sağlıklı hayat merkezinde şifa buluyor Nilüfer Sağlıklı H...