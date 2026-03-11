Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Yıldırım Belediyesinin istihdam merkezi 46 binden fazla kişiye iş imkanı sağladı

        Yıldırım Belediyesi İstihdam Merkezi, 7 yılda 45 bin 763 kişiyi istihdama kazandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 15:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıldırım Belediyesinin istihdam merkezi 46 binden fazla kişiye iş imkanı sağladı

        Yıldırım Belediyesi İstihdam Merkezi, 7 yılda 45 bin 763 kişiyi istihdama kazandırdı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7 yılda Yıldırım İstihdam Merkezi aracılığıyla 1734'ü özel gereksinimli birey, 17 bin 53'ü de kadın olmak üzere toplam 45 bin 763 kişinin iş sahibi olmasına katkı sağlandı.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede tüm hizmetlerin ve projelerin merkezinde insan olduğunu vurguladı.

        Bir taraftan insanlar için daha yaşanabilir, daha güvenli bir şehir oluştururken, diğer taraftan da onların sosyal ve ekonomik hayatlarına katkı sağladıklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda hemşehrilerimizin meslek ve iş sahibi olmalarına destek sağlamak adına kadın eğitim merkezlerinden, istihdam fuarlarına ve istihdam odaklı eğitimlere, 49 farklı projeyi hayata geçirdik. İstihdam Merkezimiz aracılığıyla hem kamu kurum ve kuruluşlarıyla hem de özel sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz projelerimizle 45 bin 763 kardeşimizin iş sahibi olmasına katkı sağladık."

        Yılmaz, Bursalılara sadece iş bulmadıklarına dikkati çekerek, şunları bildirdi:


        "Aynı zamanda hemşerilerimiz için eğitim kursları düzenliyoruz. Özel sektör temsilcileriyle yaptığımız görüşmeler ve onların talepleri doğrultusunda tekstil, otomotiv ve makine sektörü gibi farklı alanlarda istihdama yönelik eğitimler veriyoruz. Bu minvalde girişimcilik ve eğitim merkezlerimizde 15 bin 450 insanımıza mesleki eğitim verdik. Yine kurduğumuz 15 kadın kooperatifi ve birliği ile de yüzlerce kadının üretime ve ekonomik hayata dahil olmasına katkı sağladık. İnsanımızı ve şehrimizi birlikte kalkındırıyoruz."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Rojin Kabaiş’in babasından telefon açıklaması!
        Rojin Kabaiş’in babasından telefon açıklaması!
        Kupada final yolu belli oldu
        Kupada final yolu belli oldu
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor

        Benzer Haberler

        Solunum hastaları sağlıklı hayat merkezinde şifa buluyor Nilüfer Sağlıklı H...
        Solunum hastaları sağlıklı hayat merkezinde şifa buluyor Nilüfer Sağlıklı H...
        Bursa'da 3 milyon kaçak makaron ele geçirildi
        Bursa'da 3 milyon kaçak makaron ele geçirildi
        Bursa'da kaçakçılık operasyonunda 3 milyon makaron ele geçirildi
        Bursa'da kaçakçılık operasyonunda 3 milyon makaron ele geçirildi
        Sanayi bölgesinde otopark alanları artıyor
        Sanayi bölgesinde otopark alanları artıyor
        Yıldırım Belediyesi 46 bin kişiyi istihdama kazandırdı
        Yıldırım Belediyesi 46 bin kişiyi istihdama kazandırdı
        Bursa'da yaklaşık 10 bin fidan toprakla buluşturuldu
        Bursa'da yaklaşık 10 bin fidan toprakla buluşturuldu