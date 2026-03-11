Yıldırım Belediyesinin istihdam merkezi 46 binden fazla kişiye iş imkanı sağladı

Yıldırım Belediyesi İstihdam Merkezi, 7 yılda 45 bin 763 kişiyi istihdama kazandırdı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7 yılda Yıldırım İstihdam Merkezi aracılığıyla 1734'ü özel gereksinimli birey, 17 bin 53'ü de kadın olmak üzere toplam 45 bin 763 kişinin iş sahibi olmasına katkı sağlandı.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede tüm hizmetlerin ve projelerin merkezinde insan olduğunu vurguladı.



Bir taraftan insanlar için daha yaşanabilir, daha güvenli bir şehir oluştururken, diğer taraftan da onların sosyal ve ekonomik hayatlarına katkı sağladıklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:



"Bu kapsamda hemşehrilerimizin meslek ve iş sahibi olmalarına destek sağlamak adına kadın eğitim merkezlerinden, istihdam fuarlarına ve istihdam odaklı eğitimlere, 49 farklı projeyi hayata geçirdik. İstihdam Merkezimiz aracılığıyla hem kamu kurum ve kuruluşlarıyla hem de özel sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz projelerimizle 45 bin 763 kardeşimizin iş sahibi olmasına katkı sağladık."



Yılmaz, Bursalılara sadece iş bulmadıklarına dikkati çekerek, şunları bildirdi:





"Aynı zamanda hemşerilerimiz için eğitim kursları düzenliyoruz. Özel sektör temsilcileriyle yaptığımız görüşmeler ve onların talepleri doğrultusunda tekstil, otomotiv ve makine sektörü gibi farklı alanlarda istihdama yönelik eğitimler veriyoruz. Bu minvalde girişimcilik ve eğitim merkezlerimizde 15 bin 450 insanımıza mesleki eğitim verdik. Yine kurduğumuz 15 kadın kooperatifi ve birliği ile de yüzlerce kadının üretime ve ekonomik hayata dahil olmasına katkı sağladık. İnsanımızı ve şehrimizi birlikte kalkındırıyoruz."







