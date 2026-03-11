Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da yaklaşık 10 bin fidan toprakla buluşturuldu

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik öncülüğünde, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) işbirliğinde "Geleceğe Nefes, Eğitime Hatıra" temasıyla hatıra ormanı oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 14:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da yaklaşık 10 bin fidan toprakla buluşturuldu

        Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik öncülüğünde, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) işbirliğinde “Geleceğe Nefes, Eğitime Hatıra” temasıyla hatıra ormanı oluşturuldu.

        Çevre bilincinin geliştirilmesi, öğrencilerde doğa sevgisinin artırılması ve sürdürülebilir çevre anlayışının güçlendirilmesi amacıyla, İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki okulların katkılarıyla temin edilen yaklaşık 10 bin fidan için kırsal Gündoğdu Mahallesi yakınındaki alanda dikim töreni düzenlendi.

        Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, programda yaptığı konuşmada, geçen yıl Bursa'da yaşanan yangın felaketinin ardından ormanlarda büyük ölçüde kayıpların oluştuğunu anımsattı.

        Bu kaybın telafisine katkıda bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Çelik, "Burada 10 bine yakın fidan desteği sağlandı. Bu desteğin daha da artırılması için gayret göstereceğiz. Hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz bu kampanyaya destek olmaya devam edecekler. Orman ve yeşil bilincinin, farkındalığın oluşmasında bu öğrencilerimizin burada bulunması çok önemli. Onlar da burada çok güzel bir farkındalık ortamında bulunuyorlar." ifadesini kullandı.

        Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) Genel Müdürü Süleyman Coşar da derneğin 1989'da kurulduğunu, hem yurt içi hem de yurt dışında birçok gönüllüyle ağaçlandırma ve çevre bilinci kazandırma çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

        Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut da Türkiye'nin geçen yıl büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldığını hatırlattı.

        Yeşil Bursa'nın tekrar yeşillenmesi gerektiğinin altını çizen Bulut, emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

        Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen ise okullarda projenin duyurusunu yaptıklarında öğretmen, öğrenci, veli ve idarecilerden destek gördüklerini vurguladı.

        Yaklaşık 10 bin fidan bağışının gerçekleştirildiğini ifade eden Özen, "Ülkemizin geleceğine nefes olacak bir hatıra olması bakımından güzel bir anı. Hem ÇEKUD yetkililerimize hem Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bugün birlikte bu etkinliğimizin bir hatırası olarak bir dikim faaliyeti gerçekleştireceğiz. Ben de emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu faaliyetler insan hayatında unutulmayan güzel faaliyetlerden bir tanesi." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından dikimi gerçekleştirilen fidanlara can suyu verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Kupada final yolu belli oldu
        Kupada final yolu belli oldu
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor

        Benzer Haberler

        Yenişehir'de bugün pideler Büyükşehir'den
        Yenişehir'de bugün pideler Büyükşehir'den
        Karacabey Zabıtası 2025'te yoğun mesai yaptı
        Karacabey Zabıtası 2025'te yoğun mesai yaptı
        Başkan Şadi Özdemir amatör spor kulüp temsilcileri ile buluştu
        Başkan Şadi Özdemir amatör spor kulüp temsilcileri ile buluştu
        Bursa'da "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" sergisi açıldı
        Bursa'da "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" sergisi açıldı
        Kadının güçlenmesi Bursa platformu 10 yaşında
        Kadının güçlenmesi Bursa platformu 10 yaşında
        Kestel Belediyesi'nden kadınlara kültür dolu yolculuk
        Kestel Belediyesi'nden kadınlara kültür dolu yolculuk