        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da kaçakçılık operasyonunda 3 milyon makaron ele geçirildi

        Bursa'da polisin kaçakçılık operasyonunda 3 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 14:59 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'ya yüksek miktarda makaron sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda Bursa-İstanbul Otoyolu'nda tedbir alan polis, A.S'nin kullandığı aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramalarda 3 milyon kaçak makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

