        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        BUÜ öğrencilerine "IBAN kiralama dolandırıcılığı" anlatıldı

        Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ), dolandırıcılık suçlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "IBAN Kiralama, Yasal Riskler ve Güvenli İnternet Kullanımı" konulu seminer düzenlendi.

        Giriş: 11.03.2026 - 17:52
        Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, son dönemde özellikle gençleri hedef alan IBAN kiralama yöntemi, suç örgütleri tarafından nasıl kullanıldığı ve bu yöntemin yol açabileceği hukuki sorumluluklar konuşuldu.


        Seminerde konuşan cumhuriyet savcısı Birgivi Dertli, dolandırıcıların çoğu zaman sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden gençlere ulaşarak hızlı ve kolay kazanç vaatleriyle banka hesaplarını kullanmak istediklerini anlattı.

        IBAN veya banka hesabını başkalarının kullanımına açmanın ciddi suçlara aracılık edebileceğine dikkati çeken Dertli, öğrencilerin bu tür tekliflere karşı temkinli davranmaları gerektiğini ifade etti.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Zekeriya Değirmen de internet ortamında işlenen dolandırıcılık suçları ve bunlara karşı alınabilecek tedbirler hakkında bilgi verdi.

        Etkinlik, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.






