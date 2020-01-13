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Başkan Amca’dan ballı ekmek

İHA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Gevher Hatun Anaokulunda miniklerin kahvaltı sofrasına konuk oldu. Kendi elleriyle ballı ekmek hazırlayıp çocuklara ikram eden Başkan Aktaş, tatil öncesi son hafta olduğunu hatırlatarak, bütün öğrencilere iyi tatiller diledi.

Başkan Amca’dan ballı ekmek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Gevher Hatun Anaokulunda miniklerin kahvaltı sofrasına konuk oldu. Kendi elleriyle ballı ekmek hazırlayıp çocuklara ikram eden Başkan Aktaş, tatil öncesi son hafta olduğunu hatırlatarak, bütün öğrencilere iyi tatiller diledi.
Nilüfer Gevher Hatun Anaokulu yönetiminin daveti üzerine geldiği okulda güne miniklerin arasında başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kapıda minik öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Daha sonra çocukların kahvaltı sofrasına misafir olan Başkan Aktaş, hem onlarla sohbet etti, hem de kendi elleriyle hazırladığı ballı ekmekleri minik öğrencilere ikram etti. Kahvaltının ardından sınıfları da ziyaret eden Başkan Aktaş, minik öğrencilere satranç takımı hediye etti.
Anaokulundan üniversiteye her yaş grubundan öğrencilerle sık sık bir araya gelmeye çalıştığını ifade eden Başkan Aktaş, 220 öğrencinin eğitim gördüğü Nilüfer Gevher Hatun Anaokulundan da davet aldıklarını, ancak sömestre öncesi son haftada ziyaret imkânı bulduğunu söyledi. Başkan Aktaş, “Geleceğimiz olan yavrularımızı çok heyecanlı ve istekli gördüm. Ziyaretimiz tam sömestre öncesine geldi. Ben buradan tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum” dedi.

BURSA

13 Ocak 2020 Pazartesi

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