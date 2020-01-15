Tayfur Bingöl Bursaspor'da

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Bursaspor, yetenekli futbolcu Tayfur Bingöl'ü renklerine bağladı.

Yeşilbeyazlılar, Aytemiz Alanyaspor forması giyen 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Tayfur Bingöl ile anlaşma sağladı. Yeşilbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tayfur Bingöl'ün kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.

BURSA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:49

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