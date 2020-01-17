Tost ücretsiz olunca kuyruk oluştu

Bursa'da bir seyyar tostçu takdir alan öğrencilere ücretsiz tost ikram edince uzun kuyruklar oluştu.

Nilüfer'e bağlı Yolçatı Mahallesi'nde tostçuluk yapan Sezgin Avcı, örnek bir davranışa imza attı. Okulların yarı yıl tatiline girmesinin ardından Avcı, takdir alan öğrencileri tostla ödüllendirdi. Öğrencilerin tost alabilmesi için yanlarında karne ve takdir belgelerini getirmesi gerekiyor. Bu belgeleri getiren öğrencilere Avcı, bedavaya tost veriyor.

Yaklaşık 200 öğrenciye tost verdiğini belirten Avcı, "19 yıldır bu işle uğraşıyorum. Öğrencilerin mutluluğuna ortak olduk. Takdir alan öğrencilerimizi ödüllendirmek istedik. Gerçekten büyük ilgi oldu. Karne ve takdir belgelerini getiren öğrencilerimize ücretsiz tost veriyoruz. Bu uygulamayı her karne döneminde yapıyoruz" dedi.

BURSA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

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