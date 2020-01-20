303 ameliyat geçiren Kayra için yardım kampanyası

BURSA'da yaşayan Kayra Karakaş (12), 9 yılda 303 kez ameliyat masasına yattı. İç organları hasar gördükten sonra sağlığına kavuşmak için son olarak Amerika´da operasyon geçiren Karakaş doktor olmak istediğini belirtirken, ailesi ise başlatılan yardım kampanyasına destek beklediğini söyledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oturan Karakaş ailesinin oğulları Kayra, 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika'da 303 ameliyat geçirdi. Son olarak da Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) giden Kayra, Boston'da gırtlak nakli olup Bursa'ya döndü. İlk kez geçici olarak ağzından beslenen Kayra, 28 Ocak'ta yemek borusu nakli için yeniden ABD'ye gidecek.

DOKTOR OLMAK İSTİYOR

BURSA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:15

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:14

YATSI 19:37

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