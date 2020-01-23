Nilüfer’de bağımlılıkla mücadele

Nilüfer Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele Birimi, madde bağımlılığıyla mücadele konusunda çeşitli kamu kurumları ve okullarda verdiği eğitimlerin yanı sıra alkol ve madde bağımlısı kişiler ve ailelerine danışmanlık hizmeti veriyor.

Dünyada ve Türkiye’de uyuşturucu madde kullanımı, bağımlılık oranı ve buna bağlı ölümler ile madde bağımlılığının sebep olduğu toplumsal sıkıntılar varlığını sürdürüyor. Buna karşı bir yandan polisiye ve adli tedbirler alınmaya çalışılıyor, diğer yandan ise uyuşturucu ile mücadelede Nilüfer Belediyesi gibi bazı mahallî idareler de bu konudaki hassasiyetlerini çalışmalarına yansıtıyor.

Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri müdürlüğü çatısı altında 2017 yılında hizmet vermeye başlayan Bağımlılıkla Mücadele Birimi, bugüne kadar 16’sı devlet okulu olmak üzere toplam 43 okulda 1500’ün üzerinde öğretmene bağımlılıkla mücadele ve farkındalık seminerleri düzenledi.

Nilüfer Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele Birimi’nde Sosyal Hizmetler Uzmanı olarak görev yapan Yaşar Kaya, birimin hedef ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Bilgilendirici ve yönlendirici faaliyetler kapsamında bağımlı fertlere ve ailelerine bireysel danışmanlık hizmeti verdikleri, önleyici ve yönlendirici faaliyetler kapsamında ise toplumsal farkındalık oluşturmak üzere eğitim seminerleri düzenlediklerini ifade eden Kaya, eğitimlerde hedef kitlelerinin öğretmenler ve aileler olduğunu söyledi. “Elimizdeki verilere göre uyuşturucu bağımlılığı riskinin en yüksek olduğu yaşlar 1217 yaş arası ergenlik dönemi” diyen Kaya, öncelikle ailelerle ve gençlerin üzerinde en etkin grup olarak görülen öğretmenlerle sık sık bir araya gelmeye özen gösterdiklerini ifade etti.

Bağımlılıkla mücadele seminerlerinde bağımlılık yapan maddeler, bağımlılık belirtileri, madde kullanımının insana verdiği zararlar ve bağımlılıkla mücadele konusunda okulaileuzman iş birliğinin önemini anlattıklarını ifade eden Kaya, Nilüfer Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele Birimi’nde, alkol ve madde bağımlısı kişiler ve aileleri ile bireysel görüşmeler yaptıklarını hatırlattı. Bu konuda zaman kaybetmeden bağımlının bağımlılığını kabulü ve tedavi sürecinin bir an önce başlatılmasının önemini vurgulayan Kaya, “Bizler bu noktada bağımlı bireyi tıbbî tedavi için ilgili kurumlara yönlendiriyoruz” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise bağımlılıkla mücadelede farkındalığın önemine vurgu yaparak, ailelerin ve eğitimcilerin bu konuda bilinçlendirilmesinin şart olduğunu söyledi. Sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında bu alanda toplumu bilinçlendirmenin çok değerli bir çalışma olduğunu kaydeden Başkan Erdem, “Özelikle ergenlik çağındaki gençlerin aileleri dikkatli olmalı. Çocuklarındaki değişimleri ve işaretleri doğru okumalı. Bu konuda yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımız 444 16 03 numaralı hattan Nilüfer Belediyesi’nin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Bağımlılıkla Mücadele Birimi’ni arayabilirler. Biz bağımlı fertlere ve ailelerine danışmanlık hizmeti veriyoruz ve tıbbi desteğe ihtiyacı olan kişileri AMATEM ve ÇEMATEM’e yönlendiriyoruz” dedi.

BURSA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:46

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