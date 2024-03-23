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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bursa'da iftar programında konuştu:

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz suçların tamamını önlemek, eğer işlendiyse de onları bir an önce yakalayıp adalete teslim etmek için varız. Organize suç örgütleriyle ilgili yani bizim vatandaşlarımıza şekil yapan, kibir yapan, suç işlemekte kendini üstün görenlere ne yapıyoruz? Onların her birini yaptığımız operasyonlarla diz çöktürüp, götürüp adalete teslim ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 20:29 Güncelleme: 23.03.2024 - 20:29
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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bursa'da iftar programında konuştu:
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz suçların tamamını önlemek, eğer işlendiyse de onları bir an önce yakalayıp adalete teslim etmek için varız. Organize suç örgütleriyle ilgili yani bizim vatandaşlarımıza şekil yapan, kibir yapan, suç işlemekte kendini üstün görenlere ne yapıyoruz? Onların her birini yaptığımız operasyonlarla diz çöktürüp, götürüp adalete teslim ediyoruz." dedi.

        Yerlikaya, Bursa'nın Kestel ilçe meydanında Bursa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, vatandaşların ramazan ayını kutladı.

        İçişleri Bakanlığının son 10 aydaki çalışmalarını anlatan Yerlikaya, göreve başladığı andan itibaren 600 bin mesai arkadaşıyla başta bölücü hain terör örgütü ve diğer tüm terör örgütlerinin hepsiyle mücadele ettiklerini söyledi.

        Yerlikaya, organize suç örgütleri, zehir tacirleri ve düzensiz göçle mücadele için gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Biz suçların tamamını önlemek, eğer işlendiyse de onları bir an önce yakalayıp adalete teslim etmek için varız. Organize suç örgütleriyle ilgili yani bizim vatandaşlarımıza şekil yapan, kibir yapan, suç işlemekte kendini üstün görenlere ne yapıyoruz? Onların her birini yaptığımız operasyonlarla diz çöktürüp, götürüp adalete teslim ediyoruz. Biz kişilere, mallara karşı işlenen suçlarda da tüm suç duyurularında ve bu şekilde sizden almış olduğumuz güç ve cesaretle, sizin her zaman bizim yanımızda olmanız, desteğinizle Allah'ın izniyle bunlara nefes aldırmıyoruz, aldırmamakta da kararlıyız. 'Türkiye'nin huzuru' dedik. İçişleri Bakanlığı sadece bir kelimeyle görevini anlatsın derse ne olabilir o kelime; huzur. Biz huzur için varız."

        Bakan Yerlikaya, aziz milletin iradesinden daha güçlü bir irade tanımadıklarını vurguladı.

        "Sözüm ona kendilerine güç vehmeden kim olursa olsun onlarla mücadelede Allah'ın izniyle kararlıyız" ifadesini kullanan Yerlikaya, huzurun yerelde başladığını belirtti.

        Yerel denilince akla ilk gelenin belediyeler olduğunu anlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Belediyeler, sizin seçmiş olduğunuz meclis üyeleri ve belediye başkanları. Belediye başkanlarına önceden eskiden ne derdik biz; 'Şehir emini' derdik. Belediye bizim beşikten mezara, bize ait olan tüm ortak ihtiyaçlarımızın görülmesi, ortak meselelerimizin çözülmesi için emanet edilen yerlerdir. Peki nasıl yapılacak bunlar? Kime emanet edilecek? Eğer oraya göndereceğiniz arkadaş, oraya göndereceğiniz şehir emini, sizin yanınızda toprak gibi tevazu, samimi, istişareye açık, ortak akıldan yana, 'ben' diyen değil 'biz' diyen bir belediye başkanı mı, değil mi? Bunlara bakıyoruz değil mi? Bakacağız."

        Programda, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile AK Parti Kestel Belediye Başkan adayı Ferhat Erol da katılımcılara hitap etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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