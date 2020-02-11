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Başkan Aktaş: “Şikâyet etme hakkımız yok”

İHA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırımlı muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, "Hepimiz bu görevlere talip olduk. Kimse muhtar veya başkan ol diye kafamıza silah dayamadı. O yüzden şikayet etme hakkımız yok. Muhtarıyla, ilçe belediye başkanıyla, büyükşehirle el birliği içinde Bursa'yı daha güzel yerlere götürmek için gayret edeceğiz" dedi.

Başkan Aktaş: “Şikâyet etme hakkımız yok”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırımlı muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, “Hepimiz bu görevlere talip olduk. Kimse muhtar veya başkan ol diye kafamıza silah dayamadı. O yüzden şikayet etme hakkımız yok. Muhtarıyla, ilçe belediye başkanıyla, büyükşehirle el birliği içinde Bursa’yı daha güzel yerlere götürmek için gayret edeceğiz” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Büyükşehir ortak akıl ile büyüyor” başlığıyla gerçekleştirilen ‘Muhtarlar Buluşması’ kapsamında Yıldırım ilçesi muhtarlarıyla bir araya geldi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da katıldı. Ev sahibi olarak toplantının açılış konuşmasını yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Aktaş’ın elinden geldiğince Yıldırım için pozitif ayrımcılık yaptığını belirterek, destekleri nedeniyle teşekkür etti. Yıldırım Belediyesi olarak bu yılı fen işleri yılı ilan ettiklerini hatırlatan Yılmaz, “Yaptığımız kamuoyu araştırmalarında temizlik, park bahçeler, asfalt ve tretuvar düzenlemesi talepleri öne çıktı. Bu kapsamda baharla birlikte bu çalışmalarımıza hız vereceğiz. Yine gerek belediyemiz gerekse de Büyükşehir’in yapacağı çalışmalarla 500 bin metrekareden fazla düzenlenmiş yeşil alanı ilçemize kazandıracağız” açıklamasını yaptı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, konuşmasına yeni ve tekraren seçilen tüm muhtarları tebrik ederek başladı. Ekip, ekipman ve bütçesi olmadığı halde vatandaşların her türlü sıkıntıda ilk ulaştığı nokta olan muhtarlığın zor bir görev olduğu ifade eden Aktaş, “Sizler mahallenizin, Oktay Yılmaz Yıldırım’ın ben de Bursa’nın muhtarıyım. Zor bir göreve talip oldunuz. Halkın teveccühü ile bu görevlere geldik. Artık seçim bitti, konuşma değil, icraat vakti. Şikayet etme hakkımız yok. Kimse kafamıza silah dayayıp, ‘muhtar ol’, ‘başkan ol’ demedi. Muhtarıyla, ilçe belediyesiyle, büyükşehirle el birliği içinde Bursa’yı daha güzel yerlere götürmek için gayret edeceğiz” diye konuştu.
Yıldırım’ın 1970 ve 1980’li yıllarda göçle şekillenen bir ilçe olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Geçim derdi ile gelip, ‘başımı sokacak bir evim olsun’ diye derme çatma evler yapılmış. Sonra ‘çocuk evlendi ona bir ev olsun’ diye, ikinci, üçüncü katlar oluşmuş. Yıllardır biriken ve büyüyen bu sorunu bir çırpıda halletmemiz mümkün değil. Ancak motive olursak, doğru planlama içinde olursak, yapabileceğimiz çok şey var. Ülkenin ve devletin imkanları ortada. Elimde sihirli değnek yok. Eldeki kaynakları maksimum verimlilikle kullanacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak, altyapı, ulaşım, üst ölçekli imar planları ve çevre yatırımları bizim ana konumuz. İşimiz Yıldırım’a, Bursa’ya hizmet etmek. Ancak bizim 17 ilçede 1058 mahallemiz ve 11 bin kilometrekare arazimiz ve yapacak bir sürü işimiz var. Yıldırım’ın da Ankara yolu altı dediğimiz bölge ile ilgili sıkıntıları var. İmarla alakalı, doğalgazla ve kentsel dönüşümle alakalı sorunlar var. Yıldırım Beyazıt Külliyesi’ni de bağrında barındıran, en doğal, en yeşil ve en Anadolu halinin yaşandığı Yıldırım’ın çok daha güzellikleri hak ettiği de bir gerçek. Bizim meselemiz sorunların üzerine mümkün olduğu kadar gitmek ve geçmişte yapılan hataları yapmadan el birliğiyle Yıldırım halkının hayır duasını alacak işler yapmak” şeklinde konuştu.
Başkan Aktaş, daha sonra tek tek muhtarlara söz verip, sorunları ve talepleri dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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