Kadınlar dikkat Yüksek topuklu ayakkabılar bel ağrısı yapıyor

İş hayatındaki kadınların olmazsa olmazı topuklu ayakkabılarla başı dertte. Uzmanlar yüksek ve dolgu topuklu ayakkabıların beldeki kavisi arttırdığı için ağrıya sebep olduğunu söyledi.

Japonya'da her 10 şirketten birinde kadınların topuklu ayakkabı giymesi zorunlu, çünkü Japonya kıyafet yönetmeliklerinde topuklu ayakkabı zorunluluğu şart koşuluyor. İngiltere'de topuklu ayakkabı giymediği için mesaisiz evine gönderilen resepsiyonist kadının hukuk savaşı sürüyor. Topuklu ayakkabıya olan ilgi bahanelerinin en başında ise kendini iyi hissetmek geliyor. Peki kadınların gündeminden hiç düşmeyen topuklu ayakkabılar ne kadar sağlıklı uzmanlar bunu tartışıyor. Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı,Uzm.Dr.Hüseyin Avni Çöl ayakkabıların bel ağrısında önemli rolleri olduğunu yüksek topuklu ayakkabıların bel ağrısını arttırdığını söyledi.

ABD’de yapılan araştırmalarda her 4 kişiden birinin bel ağrısı yaşadığı belirtiliyor. Türkiye'de yapılan bir çalışmada ise üniversiteye başlayan her 10 gencin 4’ünde bel ağrısı olduğunu belirtiliyor. Kanada’da yapılan bir diğer çalışmada bel ağrısının yaşam boyu görülme olasılığının ise yüzde yüz olduğu belirtiliyor. Yani herkes yaşamı boyunca en az bir kere bel ağrısı yaşıyor. Bir kere bel ağrısı yaşayanların yaklaşık üçte biri tekrar bel ağrısı atağı geçiriyor ve bu hastaların yaklaşık yarısı doktora gitmek zorunda kalıyor. İki kereden fazla bel ağrısı yaşayanların ise bir yıl içinde tekrar bel ağrısı yaşama ihtimali üç kat artıyor. Bel ağrısı bazı hastaların iş hayatlarını aksatırken, aile ve sosyal yaşantıları bu olaydan ciddi şekilde etkilenebiliyor. Ulusal ölçekte düşünülürse bel ağrısı çok ciddi iş gücü kaybı ve ekonomik kayba neden oluyor.

Aşırı kilo, yapılan ağır fiziksel aktivite, ağır iş, hatalı egzersiz gibi daha birçok etken bele binen yükün daha da artmasına neden olup ağrıya sebep oluyor. Yaşlanma sonucu disk ve bağlarda oluşan aşınma, yırtılma, deformasyon bel ağrısı yapabiliyor. Bunun yanında ağır iş yapanlarda ve aşırı kilolu olan kişilerde benzer yıpranma olabiliyor. Aynı şekilde bel kayması da bel ağrısına neden olabiliyor. Ayrıca romatizmal rahatsızlıklar, tüberkiloz ve brusella gibi enfeksiyon hastalıkları, iç organlara ait rahatsızlıklar da bel ağrısına yol açabiliyor.



Yüksek topuklu ayakkabılar bel ağrısı yapıyor

Görünen bir hastalık yoksa bel ağrısının sebeplerinin en başında üzüntü ve stres geliyor. Üzüntü ve stresin bel sağlığını olumsuz yönde etkilediğini bu sebeple ruh sağlığına özen gösterilmesi gerektiğini belirten Uzm.Dr. Hüseyin Avni Çöl, "Aile, sosyal veya iş hayatındaki problemleri çözmek için gerekirse konuyla ilgili uzmanlardan yardım alınmalıdır" dedi. Bel ağrısının en büyük sebeplerinden biride yüksek topuklu ayakkabılar.

Yüksek topuklu ayakkabıların bel ağrısında önemli rolleri olduğunu belirten Çöl, "Omurga ve eklemler üzerinde yastık etkisinden dolayı yumuşak topuklu ayakkabılar tercih edilmelidir. Yüksek topuklu ayakkabılar giyilmemelidir. Topuk büyüdükçe, beldeki kavis arttığından dolayı bel omurları üzerine binen yüklerde artış olur. Bu da bel ağrısını artırabilir" dedi. Çöl sözlerini şu şekilde sürdürdü, "Bel ağrısında da öncelikle ağrının nedeni ortaya konmalı, doğru bir teşhise gidilmelidir. Zaman kaybetmeden tedaviye geçilmelidir. Tedavi; koruyucuameliyatsız (konservatif) ve cerrahi tedavi olmak üzere iki ana başlık altında incelenebilir. Eğer kesin ameliyat gereği varsa zaman kaybetmeden ilgili dal uzmanıyla görüşülmelidir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.