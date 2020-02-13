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Demirel’in 23 yıllık demiryolu mücadelesi bu sergide

İHA

CHP Bursa eski Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa'ya demir yolu gelmesi için verdiği 23 yıllık mücadele sürecini anlatan fotoğraf sergisi, Nilüfer Dernekler Yerleşkesi'nde açıldı.

Demirel’in 23 yıllık demiryolu mücadelesi bu sergide

CHP Bursa eski Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’ya demir yolu gelmesi için verdiği 23 yıllık mücadele sürecini anlatan fotoğraf sergisi, Nilüfer Dernekler Yerleşkesi’nde açıldı.
Bursa’ya tren getirebilmek için 1997 yılında başlattığı mücadeleyi hala sürdüren CHP Bursa eski Milletvekili Kemal Demirel, bu mücadele sürecini, açtığı sergide Bursalılarla paylaştı. Nilüfer Dernekler Yerleşkesi’ndeki “23. Yıl Hayalden Gerçeğe Demiryolu” sergisinin açılışını, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca yaptı. Sergi açılışında konuşan CHP Bursa eski Milletvekili Kemal Demirel, en büyük hayalinin Bursa’yı, trene kavuşturabilmek olduğunu söyledi. Demirel, “23 yıldan beri bunun için uğraş veriyorum. O günden bu güne beni yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Bursa ve Türkiye’ye demiryolu gelmesi için 40 il, 22 ilçe dolaştım. 310 kilometre yol yürüdüm, 88 bin kilometre yol kat ettim ve yüz binlerce imza topladım” dedi.
CHP Bursa eski Milletvekili Kemal Demirel’in mücadelesine tanıklık ettiğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Demirel’le birlikte yol yürüdüklerini de dile getirdi. Başkan Erdem, “Son bilgilere göre Bursa’ya hızlı tren gelmiyor. Konvansiyonel treni bize layık görmüşler. Biz iktidar olacağız ve hızlı trenin Bursa’ya gelmesini hep birlikte sağlayacağız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu. CHP Bursa eski Milletvekili Kemal Demirel’i mücadelesinden dolayı kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Bu amaç için sizinle birlikte yürümeye devam edeceğiz” dedi.
CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca da, Bursa’nın hak ettiği değeri alamadığını belirtti. CHP Bursa eski Milletvekili Kemal Demirel’e Bursalılar adına teşekkür eden Karaca, “Desteğimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.
“23. Yıl Hayalden Gerçeğe Demiryolu” sergisi, 25 Şubat tarihine kadar Nilüfer Dernekler Yerleşkesi’nde izlenime açık kalacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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