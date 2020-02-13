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Trafik kazasıyla eşini kasten öldürmekle suçlanan kocanın 3'ncü yargılamasına devam edildi

DHA

BURSA'da kullandığı otomobili kasten uçurumdan yuvarlayarak eşi Esra Aşlar'ın ölümüne neden olduğu iddiasıyla daha önce yapılan 2 yargılamada bir kez beraat ettirilip, bir kez de ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Batuhan Aşar´ın 3'ncü kez yapılan yargılamasına devam edildi. Aşlar, "Trafik kazasıydı, beraatımı istiyorum" dedi. Aşlar'ın avukatının akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor alınması talebini reddeden mahkeme, duruşmayı savunma için erteledi.

BURSA'da kullandığı otomobili kasten uçurumdan yuvarlayarak eşi Esra Aşlar'ın ölümüne neden olduğu iddiasıyla daha önce yapılan 2 yargılamada bir kez beraat ettirilip, bir kez de ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Batuhan Aşar´ın 3'ncü kez yapılan yargılamasına devam edildi. Aşlar, "Trafik kazasıydı, beraatımı istiyorum" dedi. Aşlar'ın avukatının akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor alınması talebini reddeden mahkeme, duruşmayı savunma için erteledi.
Bursa´nın Mudanya ilçesinde, 2009 yılının Kasım ayında yaşanan kazada, CHP eski İl Başkanı Hakan Aşlar'ın oğlu Batuhan Aşlar'ın kullandığı otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazada, Aşlar'ın beraberinde bulunan eşi Esra Aşlar, yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Batuhan Aşlar, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda ise eşinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Bursa 5´nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yapılan yargılama sonunda mahkeme 2011 yılında verilen kararla Aşlar'ı beraat ettirdi.
Ölen genç kadının yakınları kararı Yargıtay'da temyiz etti. Dosyayı görüşen Yargıtay 1´nci Ceza Dairesi, suçun, 'kasten adam öldürmek' olarak değerlendirilmesi gerektiğini bildirerek, kararı bozdu. 
Yargıtay´ın bozma kararı üzerine Bursa 5´nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılan yargılama, 2014 yılında sonuçlandı. Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Aşlar, kararla birlikte, tutuklandı.  Bu kez kararı Aşar, temyiz etti. Yargıtay 1´nci Ceza Dairesi, 2017 yılında verdiği kararla, sanığın akıl sağlığıyla ilgili Uludağ Üniversitesi´nin `akli dengesi yerinde değil´ raporu ile İstanbul Adli Tıp Kurumu´nun `sanığın akıl sağlığında bir problem yoktur´ raporunun çelişkili olduğunu bildirerek, kararı bir kez daha bozdu.
YENİDEN OLAY YERİNDE KEŞİF İSTEDİ
2018 yılında üçüncü kez başlayan yargılamada, tutuklu sanık Batuhan Aşlar için İstanbul Adli Tıp Genel Kurulu'ndan daha önceki çelişkinin giderilmesi ve cezai ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için rapor istendi. Gelen raporda akli dengesi yerinde çıkan Aşlar, eski savunmasını tekrar ederek, "Olay trafik kazasıydı. Beraatımı istiyorum" dedi.
Bugün görülen duruşmada ise Aşlar´ın avukatı müvekkili hakkında yeniden akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde yeni bir rapor alınmasını ve kazanın olduğu yerde keşif yapılmasını talep etti.
KARARA KALDI
Mahkeme heyeti, sanık avukatının talebini kabul etmeyerek, duruşmayı avukatların savunmalarını hazırlamaları için erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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