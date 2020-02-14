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Donuk omza manuel tedavi

İHA

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, donuk omuz ağrılarının ileride hareket kısıtlığına da sebep olduğunu ifade etti.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, donuk omuz ağrılarının ileride hareket kısıtlığına da sebep olduğunu ifade etti.
Halk arasında 'donuk omuz' olarak bilinen (adeziv kapsülit) rahatsızlığı, omuz eklemini çevreleyen yumuşak dokuların, özellikle de eklem kapsülünün kalınlaşıp sertleşmesi sonrası ortaya çıkıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, "Kalın ve kısalmış olan bu dokular omuz hareketlerini engeller. Donuk omuz, hayat konforunu ciddi şekilde bozan, ağrı ve ilerleyici hareket kısıtlılığı ile karakterize bir hastalıktır. Omuzda ağrı, şişlik, tutukluk şikayetleriyle ortaya çıkar. Daha çok 4050 yaşlarında özellikle kadınlarda biraz daha sık oluşur. Toplumda yüzda 2 ila 5 oranında görülmektedir. Sebebi tam olarak bilinemese de, çalışmalar, şeker hastalığı, tiroid bezi hastalıkları, felç geçirilmiş olması, meme veya kalp cerrahisi sonrası, parkinson hastalığı ve uzun süre omuzu hareketsiz kalan kişilerde donuk omuz gelişme riskinin yüksek olduğunu göstermektedir" dedi.
Omuz ağrılarının çok büyük bölümünün yumuşak doku kaynaklı olduğunu ifade eden Dr. Şahabettinoğlu, "Omuzu değerlendirmek için manyetik rezonans (MR) ve ultrasondan yararlanılabilir. Sinir zedelenmesi düşünülen hastalarda ilaveten EMG tetkiki de gerekebilir. Donuk omuz rahatsızlığında hem pasif hem de aktif hareket kısıtlılığı söz konusudur. Donuk omuz durup dururken kendiliğinden ortaya çıktığı gibi, herhangi bir omuz yaralanmasına bağlı olarak da gelişebilmektedir. Tedaviye geçmeden önce hastanın semptomlarının, tıbbî geçmişinin ve omuz mafsal hareketlerinin değerlendirileceği detaylı bir muayene gerekir. Donuk omuz tedavisi ihmale gelmez. Altında yatan bir başka tetikleyici hastalık da olup olmadığı araştırılır" diye konuştu.
Donuk omuz tedavisinde maksadın, hastaların en önemli şikayetlerinden biri olan ağrının kontrolü ve eklem hareket ve gücünün yeniden kazanılması olduğunu belirten Şahabettinoğlu, "Hastalığın erken safhasında ağrı kesici ve ödem azaltıcı ilaçlar, eklem içi enjeksiyonlar kullanılırken, egzersiz ağırlıklı aletli fizik tedavi de oldukça başarılıdır. Özellikle manuel tedavide uyguladığımız maniplasyon uygulamaları ile tam kas gevşemesi sağlandıktan sonra çeşitli manevralar ile kapsülü gevşetir ve omuz hareketlerini açarız. Bu manevralar, nöromaskuler sisteme etki ederek ağrıyı azaltır. Mafsal hareketini ve hayat kalitesini artırır. Ancak maniplasyon uygulamalarından sonra elde edilen açıklığının korunması ve kasların kuvvetlendirilmesi için düzenli egzersiz uygulanması gerekir. Eklemi hareketsiz bırakmamak esastır. Erken dönemde tedavi olmayan ve ileri derecede omuz hareket kısıtlılığı gelişen kişilerde ilaçlar, eklem içi injeksiyonlar, fizik tedavi ve maniplasyonlara rağmen şikayetleri azalmayan özellikle 3. evre donuk omuzlarda cerrahi tedavi seçeneği düşünülmelidir. Ameliyat sonrası da fizik tedavi programı gerekecektir" dedi.
Rahatsızlığın psikolojik yönüne de işaret eden Dr. Şahabettinoğlu, "Kendisini sıkan, sıkıntılarını içine atan, nefesini tutan kişilerde daha fazla görülen bu rahatsızlıkta omuz aşırı ağrı sebebiyle kendisini korumaya almakta ve hareketlerini kısıtlamaktadır. Bu yüzden stres yönetimi iyi yapılmalı ve uygulanacak egzersizler için fizyoterapist ve sonrasında bir medikal egzersiz uzmanından destek almaktan kaçınmamak gerekir" diye uyardı.

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