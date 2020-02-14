Aydın: "En büyük sevdamız vatanımız"

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Bizim sevdamız Yenişehir’imiz, Bursa’mız, Türkiye’miz. En büyük sevdamız bizim vatanımızdır” dedi.

Belediye Başkanı Davut Aydın, “Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü, bütün sevgililer gününü kutluyoruz. Şunu söylemek istiyorum, sevgililer günü veya evlilik yıldönümü, anneler günü bir gün değildir, her gündür. Bizim sevdamız Yenişehir’imiz, Bursa’mız, Türkiye’miz. En büyük sevda bizim vatanımızdır. Biz vatanımıza sahip çıktığımızda, dimdik ayakta durduğumuzda dünyaya da dimdik duruşumuzu gösteriyoruz. Ben ilçenin belediye başkanıyım, ilçem için severek çalışıyorum. İnşallah bu duygularla vatandaşlarımıza hayırlı hizmetler yapmayı Allah bize nasip eder de mahcup olmayız. Sevdamız Yenişehir, ne gerekirse Yenişehir için. Adına yakışır bir şehir yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda da herkesin desteğini alıyoruz, bize destek veren herkese de teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımıza sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun diyorum “ diye konuştu.

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