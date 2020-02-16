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(Özel) Hastalıklara şifa arı iğnesi Bursa’da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ...

İHA

(Özel) Hastalıklara şifa arı iğnesi Bursa’da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde arılarla tedavi başladı

Bursa'da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne arı iğnesi yoluyla tedavi hizmeti başlatıldı. Nörolojik, romatizma ve bel ağrısı gibi hastalar, apiterapiyle tedavi ediliyor.
Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde apiterapi yoluyla tedavi başladı. Randevu yoluyla nörolojik, romatizma ve bel ağrısı gibi hastalar kabul ediliyor. İlk hastaların arı zehrine karşı alerjisinin olup olmadığını anlamak için kan tahlilleri yapılıyor. Tahlillerin ardından alerjisi olmayan hastalar için tedaviye başlanıyor. İlk başlarda az doz ile uygulama yapılırken, daha sonraki seanslarda bu artış gösteriyor. Seanslar ise hastalıklara göre belirleniyor. Şu anda tedavi yöntemi hastanede haftada 2 kez uygulanıyor. Apiretapinin bir çeşit akupunktur tedavisi olduğunu ifade eden Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Dr. Dursun Ünal, bunun 5 bin yıllık bir geçmişinin olduğunu ve kabul görmüş tedavi şekli olduğunu söyledi.
Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Dr. Dursun Ünal, “Apiterapi artık ülkemizde de tanınmaya başladı. Daha çok hastanemizde kullandığımız arı zehridir. Apiterapi, arı ve arı ürünleriyle insanların tedavi olmaları ve tedavisine fayda katmaktır. Biz daha çok nörolojik, romatizmal hastalıklar ile bel ağrısı çeken hastalarımızı tedaviye kabul ediyoruz. Kişinin arı zehrine karşı alerjisinin olup olmadığını anlamak için kan tahlili yapıyoruz. Eğer alerjisi yoksa deri testini yapıyoruz. Uygulayacağımız doz ve yerleri her seansta değişiyor. İlk başta az dozda uygulamaya başlayıp sonra artırıyoruz. Bunun ana prensibi akupunkturdur. Akupunkturun yaklaşık 5 bin yıllık bir tarihi vardır. Kabul görmüş bir tedavi şeklidir” dedi.

"Tedaviye biz idaremizin desteğiyle büyük binamızda yapıyoruz"
Arı zehriyle yapılan bu tedaviye de apipuntur dediklerini ifade eden Ünal, “Ülkemizde biz canlı arı kullanarak yapıyoruz. Akupunktur noktalarını seçerek hastalığa göre bu tedaviye başlıyoruz. Haftada 2 kez yaptırılması uygun olur. Ben kendim aynı zamanda arıcılık da yapıyorum. Bir gün önce veya aynı gün aldığım arıları kullanıyorum. Bu tedaviye biz idaremizin desteğiyle büyük binamızda yapıyoruz. Her türlü olumsuz şartta hazırlığımızın olduğu yerde yapıyoruz. Bir kişiyi arı yüzlerce kez sokmuş olabilir, ama sonucunda alerji çıkabilir. Ne kadar kan tahlili, deri testi yapmış olsak bile en küçük ihtimali göz önünde bulundurarak bu tedaviyi uyguluyoruz” diye konuştu.

"Merkezimiz Sağlık Bakanlığı'na bağlıdır"
Arı zehrini ilk enjekte ettiği anda bir dakika sürecek bir ağrının duyulacağını vurgulayan Ünal, “Daha sonra bu ağrılar azalır. Bizim merkezimiz Sağlık Bakanlığına bağlıdır. Bursa GETAT tamamlayıcı tıp merkezidir. Farklı branşlarda da uygulamalarımız vardır. Vatandaşımız direkt telefon ederek sekreterimizden randevu alıp başvurabilir. Ücret olarak şu an için 105 liradır. Merkezimiz açılalı çok fazla olmadı, bir de İstanbul’da uygulanıyor. Onun dışında pek yaygın yapılan bir uygulama değil. Ancak tanındıkça ve bu işe gönül veren doktorlar arttıkça uygulama eminim artacaktır. Arı zehrini uygulayacağımız kısmı seçerken iyi bir akupunktur eğitimi almış olmamız gerekiyor. Vücudun rastgele yerine sokarak veya arının karar verdiği yeri sokturarak yapılan bir uygulama değildir. Apiterapi tamamlayıcı tıbbın özeti gibidir. Arı ürünlerinde, polen içerisinde esansiyel amino asitler, vitaminler, mineraller dengeli bir şekilde bulunmaktadır ve bir polen ile bal alan canlı türü olan arılar hayatını tamamlamaktadır. Bu derece kıymetli bir üründür. Biz bu ürünü sağlıklı vatandaşlarımıza şiddetle tavsiye ediyoruz. Her gün kullanmasını tavsiye ediyoruz, çünkü polen yüz yıllarca kullanılmış bir gıdadır. Bal arılarının geçmişi insanlık tarihinden daha eskidir. Biz beslenmemizde bir şeye takıldığımızda atalarımızı taklit etmeye çalışırız. Bal çok kaliteli bir karbonhidrattır. Diğer glikoz şurubu ve sakkaroz dediğimiz sofra şekeriyle kıyas götürmez. Arı sütü tüketebilecek en kaliteli gıdadır. Arı sütü bütün hücreleri yeniler, pek çok rahatsızlıktan bir an önce iyileşmenizi sağlar. Ciltte, kozmetikte, yarada, düşkün hastalıkların toparlanmasında kullanılır” açıklamasını yaptı.
13 yıldır kronik romatizmal bir hastalığının olduğunu ifade eden Gülin Ayne ise, “Normal tıbbî süreçte tedavilerimi oluyorum. Son zamanlarda alternatif tıpta aradım. Dursun hocam sayesinde alternatif tıp ile tanıştım. 3 seanstır apıterapi yaptırıyorum. Faydasını gördüğüm için devam etmeye karar verdim. Ağrılarımın azaldığını hissediyorum. Ağrı kesici haplarımı azalttım, uykularım biraz daha rahatladı. Bu tedaviyi herkese tavsiye ederim. Önce korkularım vardı. Ama arı sokması öyle olmuyor. Geçici bir şey. İşlemden önce ön testlerimiz oluyor ve gönül rahatlığı ile yaptırıyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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