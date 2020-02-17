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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İnternet medyasına müjde

İHA

İnternet medyasına müjde

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’ı ziyaret eden İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, çok yakında İnternet Yasası'nın meclise geleceğini söyledi.
Ziyarette konuşan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, İnternet Yasası ile ilgili BİK tüzük değişikliği ile ilgili yasa taslağını hazırlayıp Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na gönderdiklerini söyledi. Gazetelerin yaşaması gerektiğinin altını çizen Duran, “Ancak, teknolojinin hızıyla birlikte medyada da yenilikler kaçınılmaz hal almıştır. Bu çerçevede internet medyası da görmezden gelinemez. BİK olarak gazetelerin internet sitelerini güçlendirmeleri için çalışma yapılıyor. Gazeteler de yeni medyaya ayak uydurmak zorunda. İnternet yasası ile birlikte bazı yasal boşluklar da giderilmiş olacak” dedi.
İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir ise, İnternet Yasası'nın artık kaçınılmaz bir noktaya geldiğini ifade ederek, “Bizler gazeteler kapansın istemiyoruz. Teknoloji ve çağın ihtiyaçlarına karşılık verecek internet medyasının yasalarda bir karşılığı yok. Bugün binlerce meslektaşımız, 212 basın kanunu kapsamında sigortalarını internet medyasından yaptıramazken, fiili gazeteci sayılmamaktadır. Gerek internet medyası, gerekse sosyal medyayı içinde barındıran İnternet Yasası ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın çalışmalarını ve sonucunu sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya ile ilgili sözlerine katıldıklarına vurgu yapan Demir, “Çıkarılacak İnternet Yasası, hem internet medyasını hem de sosyal medyayı düzene sokacaktır. Basın İlan Kurumu’nun tüzük değişikliği ile ilgili yasa taslağını tamamlayarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na göndermesi internet medyasına sevinç yaşatmıştır. Umut ediyoruz ki, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da, internet yasasını en kısa zamanda TBMM’ye getirecektir. Mart ayı içerisinde İnternet Yasası'nın Meclis’e geleceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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