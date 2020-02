BUTGEM’de internet gazeteciliği eğitimleri başlıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Bursa İnternet Gazetecileri Derneği (BURSA İGD), dünyada hızla konumunu güçlendiren internet gazeteciliği konusunda ortak eğitim programına imza atıyor. BTSO Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren BUTGEM’de ‘internet gazeteciliği’ eğitimleri mart ayında başlıyor. 20 Şubat Perşembe günü başvuruların başlayacağı program ile internet gazeteciliği alanında nitelikli istihdamın oluşmasına katkı sağlanacak.

BTSO ve BURSA İGD işbirliğinde internet gazeteciliğine nitelikli istihdam sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek eğitim programları BUTGEM’de başlıyor. Eğitim kapsamında tasarım, haber kameramanlığı, fotoğrafçılık, internet editörlüğü ve muhabirliği gibi farklı temel eğitimler verilecek. BUTGEM’in farklı sektörlerde yeni nesil eğitim programlarıyla nitelikli istihdama katkı sağlamaya devam ettiğini söyleyen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “BUTGEM’den şimdiye kadar binin üzerindeki eğitim programından 25 bini aşkın kursiyerimiz faydalandı. BUTGEM’deki eğitimlerini tamamlayan gençlerimizin yüzde 90’a yakını da istihdam edildi” dedi.



"İnternet gazeteciliğinin gücü her geçen gün artıyor"

BUTGEM bünyesinde Mart ayında internet gazeteciliğine yönelik önemli bir etkinlik gerçekleştirileceğini ifade eden Burkay, “İnternet hayatımızda vazgeçilmez bir noktaya geldi. Şu anda ülkemizde 60 milyondan fazla internet kullanıcısı var. Türkiye’de her bir kullanıcı günde ortalama 7 saatini internet ortamında geçiriyor. Yeni dijital dönemde internet gazeteciliği de artık önemini gün geçtikçe artırmaya başladı. Bu doğrultuda Bursa İnternet Gazetecileri Derneği işbirliğiyle birlikte BUTGEM’de, internet gazeteciliği programını Mart ayında başlatıyoruz. Eğitimin sektörümüze ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

BURSA İGD Başkanı Mesut Demir ise, teknolojinin geldiği noktada medyanın da hız kazanarak dijital dünyaya entegre olduğunu belirterek, “Bursa, her zaman medya olarak ikinci Bâbı Âli olmuştur. İnternet medyasının büyük önem kazandığı günümüzde bunu korumak için yeni medyalarda çalışanların donanımlı olması gerekiyor. Bu açıdan BTSO’nun desteği ve işbirliği ile düzenlenen internet gazeteciliği eğitimleri, internet medyasının hızlı, doğru, tarafsız ve ilkeli haberciliğinin yanı sıra kaliteli içerik üretme konusunda büyük güç katacaktır” açıklamasını yaptı.

Türkiye geneli kurulan ve genel merkezi Bursa’da olan İnternet Gazetecileri Federasyonu’nun Bursa için önemli olduğuna da vurgu yapan Demir, “Bursa sanayide, tekstilde Türkiye’de lider olduğu gibi, medyada da lider oluyor. Bursa medyasının Türkiye geneli söz sahibi olması için internet medyalarının da kaliteli içerik üretme anlamında güçlü, tarafsız ve ilkeli yayınlar yapması gerekiyor. Bu amaçla düzenlenen internet gazeteciliği eğitimlerine verdiği destekten dolayı BTSO Başkanı İbrahim Burkay’a, Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Eğitim Komisyonu Başkanı Aysın Komitgan’a, BUTGEM eğitimcilerine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Hafta içi 5 gün BUTGEM’de 09.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek internet gazeteciliği eğitim programını tamamlayan kursiyerler, İŞKUR destekli Bursa İnternet Gazetecileri Derneği kurumsal üye internet sitelerinde istihdam edilecek. 20 Şubat 2020 Perşembe günü başlayacak olan başvurular BUTGEM’e gerçekleştirilecek. Eğitimler, 227 Mart tarihleri arasında yapılacak.

