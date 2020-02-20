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Bağımlılıkla mücadele hız kesmiyor

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Destek Merkezi'nin (GADEM), 17 ilçede başlattığı alkol ve madde bağımlılığı ile mücadele çalışmalarına hemşehri dernekleri de katıldı. Muş İlder'de düzenlenen toplantıya katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, madde bağımlılığının, toplumsal birlik, beraberlik ve kardeşliğin temellerine dinamit koyan bir fitne unsuru olduğunu söyledi.

Bağımlılıkla mücadele hız kesmiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Destek Merkezi’nin (GADEM), 17 ilçede başlattığı alkol ve madde bağımlılığı ile mücadele çalışmalarına hemşehri dernekleri de katıldı. Muş İlder’de düzenlenen toplantıya katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, madde bağımlılığının, toplumsal birlik, beraberlik ve kardeşliğin temellerine dinamit koyan bir fitne unsuru olduğunu söyledi.
Uyuşturucu madde kullanımı sadece Türkiye’nin değil bütün dünyanın en önemli sorunlarından biri halini alırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de 2015 yılında hizmete açtığı Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM) ile başlattığı bağımlılıkla mücadeleyi hız kesmeden sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana başvuruda bulunan bağımlı ve ailelerine bireysel ve grup danışmanlığı yaparak sosyal iyileşme sürecine destek veren GADEM, toplumun bütün kesimlerini bağımlılıkla mücadele noktasında bilgilendirmeye devam ediyor. Toplumun her kesimini yakından ilgilendiren madde bağımlılığı ile mücadele konusunda mahallelerin kanaat önderleri, muhtarlar, din görevlileri, okul müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla sık sık bir arayla gelen GADEM’e hemşehri derneklerinden de destek geldi. Muş İlder’de düzenlenen ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan’ın da katıldığı toplantıda, GADEM uzmanları tarafından madde bağımlılığının belirtileri, mücadele noktasında yapılması gerekenler gibi pek çok konuda bilgiler verildi.
“Bu fitneyi ortadan kaldırmalıyız”
Dernek temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, dernek faaliyetlerinin büyük bir emek ve fedakarlık gerektirdiğini hatırlatarak, bu fedakarlığı gösteren dernek yöneticilerine teşekkür etti. Madde bağımlılığını toplumsal değerlere karşı bir fitne unsuru olarak niteleyen Akhan, “Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin temellerine dinamit koymaya çalışan fitne unsurlarına müsaade etmemiz lazım. Nedir bu fitne ateşi? Evimizi yakan, çoluk çocuğumuz perişan eden terördür, ekonomik saldırılardır, bağımlılık belasıdır. Burada arkadaşlarımız bağımlılıkla ilgili size bilgi verecekler. Uyuşturucunun ne kadar tehlikeli bir madde olduğunu, toplumu nasıl çökerttiğini, toplumun temeli olan aile kurumunu nasıl yok ettiğini mesleğim gereği çok yakından görme şansım oldu. Aile çocuğunun bağımlı olduğunu öğrendiğinde önce onunla iletişim kurup, vazgeçirmeye çalışıyor. Çocuğunu vazgeçiremeyince ve maddeyi temin etmeyle alakalı çocuğundan sürekli şiddet görmeye başladığında sorun büyüyor. Hiç abartısız söylüyorum bana 10’larca aile gelmiştir ‘benim çocuğumu tutuklat’ diye. Düşünebiliyor musunuz, en değerli varlığınızı, ayağına diken batmasını bile istemediğiniz, yaşamınızı adadığınız varlığınızı tutuklatmak için kaymakama başvuruyorsunuz. Bu acıları çok yakından yaşadığım için söylüyorum. Bu fitneyi ortadan kaldırmadığımız sürece aileler yok olacak. Aileler yok olduğu sürece toplumdaki bu birliği, beraberliğimizi ve dayanışmayı sağlayan o ruhu kaybedeceğiz” diye konuştu.
Muş İlder Başkanı Mehmet Veysi Tutkun da madde bağımlılığının toplumsal bir yara olduğunu hatırlatarak, bu konuda aileleri bilinçlendirmek için Bursa’nın her mahallesi, her sokağına kadar ulaşarak bu mücadeleye destek olacaklarını vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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