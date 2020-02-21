Bursa’da kostik kimyasalı yüklü tanker devrildi

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Bursa’da yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kostik kimyasalı yüklü tanker devrildi.



Edinilen bilgiye göre, kaza İstanbulBursaİzmir karayolu Görükle ayrımında meydana geldi. Sabun yapımında kullanılan kostik kimyasalı yüklü 55 LF 064 plakalı tankerin sürücüsü Bilal K. yağmurla kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda yan yattı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve Karayolları ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Olay yerine tedbir amaçlı itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Bilal K. önüne bir minibüsün çıktığını iddia ederek, “Bende frene bastım, tanker kontrolden çıktı. Kostik yüklü kamyonla İzmir’e gidiyordum” dedi.

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