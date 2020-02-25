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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Arabuluculukta yeni uzmanlık alanları dönemi başlıyor

İHA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayan BTSO Tahkim ve Arabulucuk Merkezi, 'Tahkim ve Arabuluculuk Konferansı' ile 'Uzmanlık Modülleri Çalıştayı' gerçekleştirdi. Arabuluculuk Daire Başkanı Umut İlhan Durmuşoğlu, uzman arabuluculukta yaklaşık 1 yıldır yazımı devam eden yeni modüllerin hayata geçmesiyle arabuluculuğun daha etkili kullanılabileceğini söyledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayan BTSO Tahkim ve Arabulucuk Merkezi, ‘Tahkim ve Arabuluculuk Konferansı’ ile ‘Uzmanlık Modülleri Çalıştayı’ gerçekleştirdi. Arabuluculuk Daire Başkanı Umut İlhan Durmuşoğlu, uzman arabuluculukta yaklaşık 1 yıldır yazımı devam eden yeni modüllerin hayata geçmesiyle arabuluculuğun daha etkili kullanılabileceğini söyledi.
Uluslararası Tahkim Hakem Kurumu ve İstanbul Tahkim Derneği’nin de iş birliğiyle BTSO Hizmet binasında düzenlenen konferansa Arabuluculuk Dâire Başkanı Umut İlhan Durmuşoğlu, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, İstanbul Tahkim Derneği Başkanı Avukat Mehmet Gün, Avrupa Tahkim Hakemleri Kurumu Genel Sekreteri Anthony Abrahams ve çok sayıda arabulucu avukat katıldı. 2 oturum şeklinde yapılan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren BTSO Başkan Yardımcısı Şener, BTSO’nun alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin gelişmesi hedefiyle önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.
Başkan Yardımcısı Şener, Türkiye’deki oda ve borsalar arasında bünyesinde Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ni kuran ilk kurumun BTSO olduğunu hatırlatarak, “Odamız, uyuşmazlıkların tahkim ve arabuluculuk gibi daha etkin ve hızlı yollarla çözülmesini teşvik ediyor. Odamızın Altıparmak’taki temsilcilik binasını BTSOTAM’ın merkezi haline getirerek arabuluculuk görüşmeleri için uluslararası standartlara sahip görüşme odalarımızı üyelerimizin hizmetine sunduk” dedi.
İstanbul Tahkim Derneği Başkanı Mehmet Gün, dernek olarak Türkiye’de tahkimi yaygınlaştırma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Alternatif çözüm yöntemleri yargının iş yükünü hafiflemesine büyük katkı sağlıyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.
Uzman arabuluculukta yelpâze genişliyor
Açılış konuşmalarının ardından “Tahkim, Arabuluculuk ve MedArb Nasıl Fırsatlar Sunuyor?” paneline geçildi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve BTSOTAM Divan Başkanı Irmak Aslan moderatörlüğündeki panelde konuşan Arabuluculuk Daire Başkanı Umut İlhan Durmuşoğlu, mevzuat bakımından arabuluculuğun Türkiye’de 2013 yılında başladığını söyledi. Türkiye’nin tarihinde arabuluculuğun ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Durmuşoğlu, ‘Uzman Arabuluculuk’ sistemine yakında yeni alanların dahil edileceğini ifade etti. İş dünyası temsilcilerinin de memnun olduğu uzman arabuluculuk sisteminin farklı alanlarda kullanılması için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Durmuşoğlu, “İş dünyamızın da talepleri doğrultusunda farklı alanlarda uzmanlık sistemini devreye alıyoruz. 1 yıl boyunca 12 ayrı başlıkta modül yazılıyor. Bankacılık, inşaat, finans, enerji, sağlık, sigorta, fikrî ve sinâî haklar ile aile gibi farklı alanlarda uzman arubuluculuk modeli yakında başlayacak. Bizler arabuluculuk sisteminin daha hızlı ve daha kaliteli bir şekilde faydalanılmasını hedefliyoruz. Uzman arabuluculuk ilk olarak tüketici ve ticarî ihtilâflarda yapılacak. Kısa bir süre sonra söz konusu diğer alanlarda da kullanılabilecek” dedi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın tahkim ve arabuluculuk noktasında 2014 yılında örnek bir adım attığını vurgulayan Durmuşoğlu, “Bizim öncelikli hedefimiz tahkim öncesinde uyuşmazlıkların arabuluculuk ile çözülmesidir. Bu maksatla Türkiye’de ciddi anlamda birkaç yıldır bu merkezler kurulmaya başladı. BTSO Bursa’da bu işin öncüsü konumunda. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı bu vizyonu sebebiyle kutluyorum” şeklinde konuştu.
“Arabuluculara tahkim hakemi yolu açılmasını istiyoruz”
Irmak Aslan, Bursa iş dünyasının arabuluculuk hizmetlerinden oldukça memnun olduğunu belirterek, “İş davalarında artık husûmetler, el sıkışarak ve hellUleşerek bitiyor. İş barışı çok önemli bir noktaya geldi. İş dünyası arabulucuların performansından son derece memnun. Türkiye’de arabuluculuk sistemi vasıflı arabulucular sayesinde çok önemli bir seviye kat etti. İstiyoruz ki bu sistemi, dostane çözüm yöntemlerinden birisi olan tahkimle yapalım. Bu süreçte mevcut arabulucularımız çok ciddi bir tecrübe edindi. Bizler tecrübeli arabulucuların uyuşmazlıklarda tahkim hakemi ve taraf vekili olarak da son derece başarılı olacağına inanıyoruz. Arabulucuların ve arabuluculuk merkezlerinin tahkim hakemi ve tahkim merkezi olarak da çalışması, arabuluculuğu olduğu gibi tahkimi de güzel bir yere taşıyacaktır.” dedi. Panelde ayrıca Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Hakim Ömer Gülmüş ve Bursa Arabuluculuk Merkezi avukatlarından Volkan Aksu açıklamalarda bulundu.
Programın ikinci bölümünde “Dünyadaki Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Uygulamaları” konusu ele alındı. Panelde konuşan BTSOTAM Divan Başkan Yardımcısı ve Avrupa Tahkim Hakemleri Kurumu Tahkim Divan Üyesi Avukat Bennar Aydoğdu, dünyada arabuluculuğun hızla yaygınlaştığını belirterek, “Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri noktasında pozitif çalışmaları var. Ticaret ve sanayi odaları alanında BTSO’nun bu konudaki duyarlılığı çok önemli” dedi.
Avrupa Tahkim Hakemleri Kurumu Genel Sekreteri Anthony Abrahams, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın dünyadaki arabuluculuk sistemlerini en iyi şekilde uygulayan kurumlardan birisi olduğunu ifade ederek, “BTSO, Türkiye’de bu sistemin hızlı bir şekilde yayılmasına büyük fayda sağladı. BTSO ile iş birliğimiz sürecek” ifadelerini kullandı.
Panelde ayrıca İstanbul Tahkim Derneği Başkanı Avukat Mehmet Gün ve Avukat Pelin Baysal tahkim ile arabuluculuk noktasında bilgiler verdi.
Uzmanlık Modülleri Çalıştayı
BTSO, ‘Tahkim ve Arabuluculuk Konferansı’nın yanı sıra arabuluculuk alanında önemli bir toplantıya imza attı. BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nde Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Uzmanlık Modülleri Çalıştayı", Arabuluculuk Dâire Başkanı Umut İlhan Durmuşoğlu ve modül yazarlarının iştirakiyle gerçekleştirildi.

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