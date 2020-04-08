Kaygı bozukluğu bağışıklığı olumsuz etkiliyor

Özel Aktif Hayat Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Dr. Halil İbrahim Süslü, “İnsan hayatını tehdit eden bir tehlike varlığında ortaya çıkan psikiyatrik bozukluklar, kaygı bozukluklarıdır. Böylesine bir tehlike ve tehdit karşısında insanların topyekûn kaygılanmaması da mümkün değildir” dedi.

Kaygının hem ruhsal hem de fiziksel olumsuz etkilerine de değinen Uzm. Dr. Süslü, “Kaygı, korku, endişe, huzursuzluk, panik, çarpıntı, nefes alamama, uykusuzluk, neşesizlik, isteksizlik, halsizlik gibi bulguların sürekli olması halinde insan vücudunda ruhsal bozuklukların yanında birtakım hormonsal ve biyokimyasal değişimler sonucunda da organlarda ve bağışıklık sisteminde yetersizlikler görülebilir. Bu durumda olan kişilerin ilgili uzmana müracaat ederek sorunlarına bir çözüm bulmaları uygun olacaktır” diye konuştu.

Özel Aktif Hayat Tıp Merkezi Psikiyatri Uzm. Dr. Halil İbrahim Süslü, “Sağlıklı bir ruhsal duruma sahip olmak , hem sağlıklı bir fiziksel durum sağlar hem de organların daha işlevsel çalışarak, bağışıklık sistemlerinin güçlenmesini ve kişinin her türlü hastalığa karşı dirençli olmasına imkan tanır” dedi.

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