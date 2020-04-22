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Online toplantıda animasyon konuşuldu

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)'nın organizasyonuyla Animasyonu Konuşuyoruz webinarı (internet semineri) düzenlendi.

Online toplantıda animasyon konuşuldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)'nın organizasyonuyla Animasyonu Konuşuyoruz webinarı (internet semineri) düzenlendi.
BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim’in moderatörlüğündeki seminere, Rafadan Tayfa’nın yapımcılarından ISF STUDIOS kurucusu İsmail Fidan, Kötü Kedi Şerafettin Filminin yapımcısı Anima İstanbul VFX kurucu ortağı Mehmet Kurtuluş ve Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan katıldı.
Toplantıda, Türkiye’de ve dünyada yaşanan Covid19 pandemisinin animasyon sektörüne olan etkileri, ülkemiz açısından sektörün geleceği, sektördeki teknolojik gelişmeler, kariyer imkanları ve devlet destekleri konuları ele alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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