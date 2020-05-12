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Bursa'da 8 apartman daha karantinaya alındı

İHA

Bursa'da bir apartman daha korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bursa'da 8 apartman daha karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman daha korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Korona virüs görülen vakaların artması sebebiyle, Gürsu İlçesi Adaköy Mahallesi
Kıymet Sokak No: 3/5, No:2/3, No:7/1, No:10, No:11/5, No:4/1, No:4 ve No:9 ’da bulunan 8 apartman İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile 14 günlük süreyle karantinaya alındı. Söz konusu apartmanlarda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulanacaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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