Bursa'da 8 apartman daha karantinaya alındı

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Bursa'da bir apartman daha korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Korona virüs görülen vakaların artması sebebiyle, Gürsu İlçesi Adaköy Mahallesi

Kıymet Sokak No: 3/5, No:2/3, No:7/1, No:10, No:11/5, No:4/1, No:4 ve No:9 ’da bulunan 8 apartman İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile 14 günlük süreyle karantinaya alındı. Söz konusu apartmanlarda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulanacaktır."

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