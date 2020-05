<br>Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa),(DHA) - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve Karacabey Belediyespor Kulüp Başkanı İsmail Ülker, kulüple ilgili son günlerde gündemde yer edinen Acun Ilıcalı´ya yönelik kulübü satın alma çağrısına ilişkin ortak basın açıklaması düzenledi. Kulüp Başkanı Ülker, "Biz teklifimizi yaptık. Kendisiyle her türlü iş birliğine hazırız" derken, Belediye Başkanı Ali Özkan da sadece futbolda değil voleybolda, güreşte, basketbolda, sporun hemen her branşında devrim yapıp büyük başarılar yakaladıklarını ifade ederek, başarının sırrının disiplinli çalışma ile birlik ve beraberlikten geldiğini söyledi.<br>Karacabey Belediyespor Kulüp Başkanı İsmail Ülker, geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı´nın kulüp alacağı haberleri üzerine kişisel sosyal medya hesabı üzerinden, kendisine kulübü satın alması yönünde çağrıda bulunmuştu. Sosyal medyada adeta çığ gibi büyüyen paylaşımın ardından, Kulüp Başkanı İsmail Ülker ve Belediye Başkanı Ali Özkan ortak basın açıklaması düzenledi.<br>"Karacabey Belediyespor olarak 2014 yılında başlayan bir futbol maceramız var" diyen Başkan İsmail Ülker, "Kulüp olarak maceramız, Belediye Başkanımız Sn. Ali Özkan´ın gayretleriyle başladı. Ve bu yıl, üstün bir performans sergileyerek, 3.Lig 3. Grup´ta ligler tamamlanmadan şampiyonluğunu ilan eden tek takım olduk. Acun Bey´e çağrıda bulunduğum tweet konusuna gelince, sosyal medyadan Acun Bey´in bir takım aradığını duyduk. Bunun ardından biz de kendisine, `Karacabey Belediyespor olarak görüşelim´ şeklinde bir tweet attık. Bu paylaşımın açıkçası bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum. Ama birçok haber kanalında gündem oldu. Acun Bey´den henüz bir dönüş olmadı. Biz teklifimizi yaptık. Kendisiyle her türlü iş birliğine açığız" dedi.<br>BAŞKAN ÖZKAN: DEVRİM YAPTIK<br>Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Ali Özkan ise "Biz, 2014 yılında bu yola çıktık. 2. amatör kümede bir takımımız vardı. Daha sonra sırasıyla birinci amatör küme, süper amatör küme, Bal ligi ve 3. Lig´e çıktık. 3.Lig´te de bu yıl, maçların bitimine 6 hafta kalmasına rağmen Karacabey Belediyespor, en yakın rakibine 19 puan farkla şampiyonluğunu ilan eden, Türkiye´deki tek takım unvanını koruyor. Biz sadece futbolda değil voleybolda, güreşte, basketbolda, yani sporun hemen her branşında devrim yaptık ve büyük başarılar yakaladık. Acun Bey´in Avrupa´dan bir kulüp alarak, spor camiasına adım atacağının haberi çeşitli haber kanallarında yayınlanınca, Kulüp Başkanımız İsmail Ülker de kendisine bir tweet atıp, `Avrupa´dan bir kulüp alacağınıza, Türkiye´de milli, yerli hamlelerin ön plana çıktığı bir dönemde yerli bir kulüple iş birliği yapmanız, ona destek olmanız takdire şayan bir hareket olacaktır´ dedi. Şunu açıkça belirtmeliyim ki Türkiye´de maçların bitimine 6 hafta kala 19 puanla açık ara şampiyonluğunu ilan eden Karacabey Belediyespor´u, biz sezon başında kurduğumuz zaman, `bu teknik direktör ve bu futbolcularla küme düşerler´ diyorlardı. `Düşerler´ dedikleri takım, açık ara şampiyon oldu. Bunun sırrı da disiplinli çalışma, birlik ve beraberlik içerisinde olma ve olumsuz hiçbir harekete ve kişiye müsamaha göstermeme" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN<br>2020-05-12 16:51:11<br>

