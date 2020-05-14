BUÜ’de online sınav hazırlıkları tamam

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 28 Mayıs ile 13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan online sınav süreci hakkında görüş alışverişinde bulunmak için fakülte ve yüksekokul yöneticileriyle bir araya geldi.

Sınav yöntemleri ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan son açıklamalar konusunda değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Sağlık Bakanlığı’nın talebi üzerine sınavların uzaktan dijital yöntemle, şeffaf ve denetlenebilir yöntemle yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi. Uzaktan sınav yöntemine hâlihazırda 2 ay öncesinden başlayarak çalıştıklarını açıklayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “YÖK tarafından yeni alınan kararın bizim için herhangi bir olumsuz sonucu olmadı. Zaten hazırlandığımız bir süreçti. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bugün gelinen noktada yaptığımız çalışmaları ve hedeflerimizi yönetici akademisyenlerimizle birlikte görüşmek ve değerlendirmek için toplandık. Öğrencimizi ve öğretim üyelerimizi mağdur etmeyecek ve esnek değerlendirme anlayışı ile güzel bir sınav dönemini geride bırakacağımıza inanıyorum. Kimsenin zorlanmayacağı ve genel anlamda öğrencilerimizin de kendilerini yıpratmayacağı bir süreç geçireceğimize inanıyorum. Hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Sınavlar 15 güne dağıtıldı

Üniversite bünyesinde kapsamlı bir ölçme ve değerlendirme komisyonu kurduklarını aktaran BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ise komisyonda yapılan değerlendirmelerde UKEY üzerinden online sınavların yapılabileceği kanaatine vardıklarını kaydetti. Sistem üzerinde daha önce büyük çaplı sınav tecrübesinin bulunduğunu söyleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu; “Normal şartlarda baktığımızda 70 bin öğrencisi olan Üniversitemizde, bu final sınav zamanlarında toplam 330 bin öğrenciyi imtihan ediyorduk. Online sınav yapacağımız 13 gün süre zarfına bu rakamı dağıtmamız gerekiyordu. Dolayısıyla günde 9 saatlik bir imtihan sürecine tüm öğrencilerimizi dağıttık. Fakülte ve meslek yüksekokullarımız bizlere kendi sınav programlarını gönderdi. Biz bu programları birleştirdik. Genel tabloya baktığımız zaman 286 bin önlisans ve lisans, 39 bin civarında da diğer alan derslerinde (5İ) öğrencilerin sınava gireceği bir sistem oluşturduk. Yoğunluğu azaltmak amacıyla diğer alan derslerini (5İ) 2829 Mayıs’a çekerek yükün azaltılmasını istedik” diye konuştu.

Test yöntemi tercih edilecek

Rektör Yardımcısı Kırıştıoğlu; “Sınav süreleri konusunda bir takım eleştiriler de olabilir. Ancak bu takvime sığdırabilmemiz için imtihan sürelerinin daha uzun olmaması gerekiyordu. Öğretim üyelerimizin de bu süreye uymaları önem taşıyor. Sistemimiz normal şartlarda test yöntemi ile sınav yapmaya müsait. Onun dışında farklı bir yöntem isteyen hocalarımız için de bir alternatif oluşturduk. Hem kolaylık hem de değerlendirilmesi açısından düşünürsek test yöntemi daha uygun. Öğretim üyelerimize bağlı olarak sınav yöntemi belirlenecek ve isteyen istediği şekilde sınavını yapabilecek. Sonuçlar açıklandıktan sonra bir cevap anahtarını da sisteme yükleyeceğiz. Tüm dersler için imtihan zorunluluğu var. Her öğrenci için elimizde bir test veya yazılı sınav sonucu olacak” dedi.

Toplantıya katılan BUÜ Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Salih Çepni de sınavlar konusunda değerlendirmelerde bulunurken, UKEY Koordinatörü Faik Azgur ise sistemin işleyişi konusunda sunum yaptı. Programın son kısmında fakülte ve meslek yüksekokulu yöneticileri de yürütülen online sınav çalışmaları hakkında görüşlerini paylaştı.

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