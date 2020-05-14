İşitme engellilere özel maske üretildi

İnegöl Belediyesi, işitme engelli vatandaşların iletişiminde en az işaret dili kadar önemli bir yere sahip olan dudak okumaya elverişli maskeler üretti. Belediye Başkanı Alper Taban, maskeleri engelli vatandaşların evlerini ziyaret ederek takdim etti.

Korona virüs süreciyle birlikte başladığı maske üretiminde seri üretimi sürdüren ve 500 bin maskeye ulaşan İnegöl Belediyesi, ihtiyaca göre yenilikler yaparak tüm vatandaşlara ulaşma adına yenilikleri sürdürüyor. Bu kapsamda işitme engelli bireyler için özel maske üretildi. İşitme engelli vatandaşların iletişim kurmasında işaret diliyle birlikte dudak okuma yöntemi de oldukça önemli bir etken. Covid19 salgını sonrası kullanılmaya başlayan maskelerden dolayı işitme engelli vatandaşlar iletişim kurarken aksaklıklar yaşamaya başladı. Bu sorunun tespit edilmesi üzerine İnegöl Belediyesi işitme engelliler için ön kısmı saydam malzemeden oluşan bir maske tasarladı. İNESMEK atölyelerinde üretilen maskeler, bugün işitme engelli bireylere dağıtılmaya başlandı.

Belediye Başkanı Alper Taban, işitme engelliler için özel tasarlanan maskeleri İnegöl’de ikamet eden Mücahit Çınar, Şennur Çınar ve oğulları Cahit Çınar ile Seyfi Süreyya Ayhan’ı evlerinde ziyaret ederek takdim etti. İki aileye yapılan ziyarette işitme engelli bireyler, kendileri için yapılan bu özel çalışmadan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler. İletişim kurarken işaret diliyle birlikte dudak okumanın da önemli olduğuna vurgu yapan engelli bireyler, İnegöl Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu.

Ziyaretler sırasında bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün işitme ve konuşma engelli iki ailemizi evlerinde ziyaret ediyoruz. İnegöl Belediyesi olarak biliyorsunuz salgınla beraber maske üretimi noktasında en başından beri süreci ön görerek vatandaşlarımıza destek olmaya çalıştık. Bu süreçte hem daha hızlı üretim yapabilmek hem vatandaşların ihtiyaç ve beklentisi olan maskeleri üretmeye devam ediyoruz. Şuana kadar yaklaşık 500 bin adet maske üretimini gerçekleştirdik ve vatandaşlarımıza ulaştırdık. Hedefimiz 1 milyon maskeyi vatandaşlarımıza ulaştırmak” dedi.

İhtiyaca göre maske

İhtiyaca göre maske üretimi yapıldığını vurgulayan Başkan Taban, “Bunları yaparken gerek vatandaşlarımızdan gelen bildirimler gerekse de meslek edindirme kurslarımızdaki arkadaşlarımızın çabalarıyla bir yandan ihtiyaçları analiz ediyoruz. Özellikle işitme engellilerimizin bir sorununu tespit ettik. İşitme engellilerimiz bu noktada işaret dilini kullanıyorlar ancak dudak okuma da önemli bir detay. Dudak okuma olmadığında iletişim eksik kalmış oluyor. Bundan dolayı meslek kurslarımızda kıymetli hocalarımız bu işitme engelliler için özel bir maske üretti. Bugün de engelli ailelerimizi evlerinde ziyaret edip kendilerine maskelerini takdim ediyoruz. Özellikle engelliler haftasında bunun olmasının da çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten tüm bireyleri önemsiyoruz ama engelli vatandaşlarımızı ayrıca önemsiyoruz ve onlar için neler yapabiliriz şekilden tüm çalışmalarımızı sorguluyoruz. İnovasyon, yeni bir bakış ya da onların her türlü ihtiyaçlarını görebilmek adına bu empatiyi gerçekleştirmeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

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