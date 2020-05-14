Bursaspor antrenmanlara devam ediyor

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

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<br>Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - TFF 1'inci Lig'de maçların oynanmaya devam edileceği açıklamasının ardından topbaşı yapan kulüpler arasındaki Bursaspor'da sezonun kalan bölümü için hazırlıklar devam ediyor.<br>8 Mayıs Cuma günü itibariyle hazırlıklarına yeniden başlayan Bursasporlu oyuncular, çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında antrenmanlarını sürdüren yeşil beyazlılar, teknik direktör İbrahim Üzülmez gözetiminde koşu çalışmalarıyla yeniden eski kondisyonuna ulaşmak için çaba gösteriyor. Oyuncular, gruplar halinde ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak koşu çalışmalarına devam ediyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ<br>-Drone görüntüsü<br>-Antrenmandan detaylarDHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-05-14 17:10:05<br>

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