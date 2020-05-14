Araç bakım servisindeki yangında 5 otomobil hasar gördü, köpek kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Araç bakım servisindeki yangında 5 otomobil hasar gördü, köpek kurtarıldı

DHA

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren araç bakım servisinde çıkan yangında 5 otomobil hasar gördü. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, tamirhane içinde bulunan bir köpeği yanmaktan son anda kurtardı. Akşam saatlerinde İnegöl'ün Metal Sanayi nde faaliyet gösteren araç bakım servisi içinde bulunan tamir için getirilen bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, tamirhanede bulunan diğer otomobillere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen İnegöl İtfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın yarım saat...

Araç bakım servisindeki yangında 5 otomobil hasar gördü, köpek kurtarıldı

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren araç bakım servisinde çıkan yangında 5 otomobil hasar gördü. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, tamirhane içinde bulunan bir köpeği yanmaktan son anda kurtardı.<br>Akşam saatlerinde İnegöl'ün Metal Sanayi nde faaliyet gösteren araç bakım servisi içinde bulunan tamir için getirilen bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, tamirhanede bulunan diğer otomobillere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen İnegöl İtfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın yarım saat süren çalışma ile söndürülürken, tamirhanede bulunan bir köpek de son anda kurtarıldı. tamir için getirilen 5 otomobilin hasar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-05-14 22:22:11<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor antrenmanlara devam ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor antrenmanlara devam ediyor
İnegöl’de hemşirelere anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER İnegöl’de hemşirelere anlamlı ziyaret
Bağ evine giren hırsız, suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Bağ evine giren hırsız, suçüstü yakalandı
Bursa için sıcak hava uyarısı
YEREL HABERLER Bursa için sıcak hava uyarısı
Bursa’da eko-turizm atağı
YEREL HABERLER Bursa’da eko-turizm atağı
İşitme engellilere özel maske üretildi
YEREL HABERLER İşitme engellilere özel maske üretildi
Bursa'da örnek dayanışma
YEREL HABERLER Bursa'da örnek dayanışma
Kendisinden haber alınamayan çiftçinin tarlada hayatını kaybettiği belirlendi
YEREL HABERLER Kendisinden haber alınamayan çiftçinin tarlada ...
Uludağ’ın suyu 30 kilometreden Yenişehir’e ulaştırıldı
YEREL HABERLER Uludağ’ın suyu 30 kilometreden Yenişehir’e ...
Yıldırım’da ibadethaneler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Yıldırım’da ibadethaneler dezenfekte ediliyor
Osmangazi’den öğrencilere online sınav desteği
YEREL HABERLER Osmangazi’den öğrencilere online sınav desteği
Nefes Kredisi tarihi çarşı esnafına ‘Can suyu’ oldu
YEREL HABERLER Nefes Kredisi tarihi çarşı esnafına ‘Can suyu’ oldu
Mide balonu ile kilolarınızdan kurtulun
YEREL HABERLER Mide balonu ile kilolarınızdan kurtulun
Gençler için yeni merkez hazırlanıyor
YEREL HABERLER Gençler için yeni merkez hazırlanıyor
Osmangazi’de zabıtadan virüse karşı sıkı denetim
YEREL HABERLER Osmangazi’de zabıtadan virüse karşı sıkı denetim
Hemşirelere nazik kutlama
YEREL HABERLER Hemşirelere nazik kutlama
TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı kızışacak
YEREL HABERLER TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı kızışacak
BUÜ’de online sınav hazırlıkları tamam
YEREL HABERLER BUÜ’de online sınav hazırlıkları tamam
Pazarda yoğunluk var sosyal mesafe hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Pazarda yoğunluk var sosyal mesafe hiçe sayıldı
Siğiller kanser yapabilir
YEREL HABERLER Siğiller kanser yapabilir
Bursa’da enginarın tarlada kalmaması için çalışma başlatıldı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, enginar üreticilerini ziyaret edip destek sözü verdi
YEREL HABERLER Bursa’da enginarın tarlada kalmaması için çalışma ...
Bağ evindeki cinayetin katil zanlısını, güvenlik kamerasındaki panik hali yakalatmış
YEREL HABERLER Bağ evindeki cinayetin katil zanlısını, güvenlik ...
Bursa'da sokağa çıkma yasağı öncesi çarşı ve pazar yoğunluğu
YEREL HABERLER Bursa'da sokağa çıkma yasağı öncesi çarşı ve pazar ...
Bursa'da 'torbacı' operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da 'torbacı' operasyonu: 4 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X