Bursa'da tarlasında çapa yapan çiftçi, el bombası buldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA´nın İnegöl ilçesinde Ahmet Mermi (40), tarlasında çapa yaparken, patlamamış el bombası buldu.<br>İlçeye bağlı kırsal Çitli Mahallesi'ndeki tarlasına giden Ahmet Mermi, çapa yaptığı esnada toprağın altında paslanmış sert bir cisim buldu. Üzerindeki toprağı temizlediğinde cismin bomba olduğunu fark eden Mermi, durumu jandarmaya bildirdi. Eski dönemlere ait olduğu tahmin edilen el bombası, jandarma ekiplerince incelemeye alındı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yavuz YILMAZ<br>2020-05-17 17:26:32<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.