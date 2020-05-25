Okulla giren iki şüpheli kıskıvrak yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan İMKB Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu'na iki şüpheli şahsın hırsızlık amacıyla girdiği ihbarı polisi harekete geçirdi. Okula gelen polis iki şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar İnegöl Alanyurt Diş Hastanesi karşısında bulunan İMKB Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu'na iki kişinin girdiğini gördü. Durumlarından şüphelenen duyarlı vatandaşlar polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen ekipler kapalı olan okulun bahçesine demirlerinin üzerinden atlayarak geçti. Yapılan incelemede İ.B isimli şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. E.İ ise hızla kaçarak demirleri aşıp izini kaybetmek isterken sokak üzerinde diğer ekipler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan iki şahıs sağlık kontrollerin ardından ifadeleri alınmak üzeri karakola götürüldü. Her iki şahsa ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten dolayıda ayrı ayrı 3 bin 182 TL para ceza kesildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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