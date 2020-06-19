İznik Gölü'nü besleyen derenin kirlenmesine tepki

<br>İlkay ALTAY/İZNİK, (Bursa), (DHA)BURSA'da, İznik Gölü'nü besleyen derede görülen kirlilik nedeniyle vatandaşlar tepki gösterdi.<br>İznik ilçesinde, Devlet Hastanesi yakınlarından İznik Gölü´ne karışan derenin rengi son günlerde siyaha döndü. Dereden çevreye yayılan kötü kokular ise vatandaşları rahatsız etti. Bölgeye balık tutmak için gelenler, kötü kokulardan rahatsız olup geri dönmeye başladı. Deredeki kirlilik artınca, bölge halkı sorunun kaynağının araştırılmasını istedi.<br>Vatandaşlardan Ali Yılmaz, deredeki kirlilikten oldukça rahatsız olduklarını belirterek, "Buraya balık tutmaya geldim, senelerdir de burada yaşıyorum, ancak böyle bir rezalet görmedim. Bu pisliğin nereden geldiğinin araştırılması gerekiyor. Bu kirliliğin sorumluları da cezalandırılmalı" dedi.<br>Konu ile ilgili olarak İznik Belediyesi ekipleri ise araştırma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY<br>2020-06-19 15:09:52<br>

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