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Bursa'da belediye otobüsü alevlere teslim oldu.

Yangın, Bursa Otobüs Terminali yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 94 nolu Terminal Siteler hattında çalışan ve seyir halindeki belediye otobüsünün motor kısmında aniden alevler çıktı. Otobüs kısa sürede alev alev yaparken itfaiye ekipleri ihbar üzerine kısa sürede olay yerine geldi. Otobüs şoförünün dikkati sonucu içerisinde bulunan yolcular tahliye edilirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler yangını söndürdü.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

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