Bursa'da sosyal mesafe ve maske unutuldu; parkta horon oynandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da sosyal mesafe ve maske unutuldu; parkta horon oynandı

DHA

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA) BURSA´da, özellikle gençlerin buluşma noktası olan Görükle Yürüyüş Parkı´nın gece saatlerinde kalabalık olması dikkat çekti. Sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat etmeyen gençlerin, müzik eşliğinde horon oynadığı görüldü.  Bursa´da koronavirüs salgınına yönelik bazı tedbirlerin kaldırılmasının ardından özellikle parklar, kalabalıklaşmaya başladı. Merkez Nilüfer ilçesindeki Görükle Yürüyüş Parkı´na gece saatlerinde akın eden gençler, müzik eşliğinde horon oynadı. Yürüyüş yapan ve arkadaşlarıyla sohbet eden gençlerin maske de takmadıkları görüldü. Kendi...

Bursa'da sosyal mesafe ve maske unutuldu; parkta horon oynandı

<br>İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA) BURSA´da, özellikle gençlerin buluşma noktası olan Görükle Yürüyüş Parkı´nın gece saatlerinde kalabalık olması dikkat çekti. Sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat etmeyen gençlerin, müzik eşliğinde horon oynadığı görüldü. <br>Bursa´da koronavirüs salgınına yönelik bazı tedbirlerin kaldırılmasının ardından özellikle parklar, kalabalıklaşmaya başladı. Merkez Nilüfer ilçesindeki Görükle Yürüyüş Parkı´na gece saatlerinde akın eden gençler, müzik eşliğinde horon oynadı. Yürüyüş yapan ve arkadaşlarıyla sohbet eden gençlerin maske de takmadıkları görüldü. Kendi aralarında gruplar halinde mini konserler veren bazı kişilerin ise sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti. Gençlerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlendi. <br>'TEHLİKENİN FARKINDA DEĞİLLER'<br>Parka hava almak için gelen Yusuf Güler, Bursa´da vaka sayısındaki artışın halk tarafından dikkate alınmadığını belirterek, "İnsanlarımızda çok çabuk boş vermişlik oluştu. Kısıtlamalar kalktıktan sonra düğünlere bakıyoruz, sokaklara, kafelere bakıyoruz sanki hiçbir şey yokmuş gibi çok yakın ve samimi hareketler içindeler. Tehlikenin farkında değiller aslında. Bursa´da çok ciddi manada artış yaşanıyor" dedi. <br>'KALABALIĞA YAKLAŞMAMAYA ÇALIŞIYORUM'<br>Arkadaşıyla parkta yürüyen İsmail Sezgin ise sıcak hava nedeniyle dışarı hava almak için çıktığını dile getirerek, "Evde kalmaya çalışıyorum, sokağa çıksam da maskemi çıkarmıyorum. Evler sıcak olduğu için biraz yürüyüp hava almaya çıktık ancak parkın içi kalabalık olduğu için o tarafa yaklaşmamaya çalışıyorum. Başlangıçta söylenen temizlik ve dezenfektan gibi önlemleri de alıyorum. Tabi bu süreçte bu kurallara uymayanlar var. Bu önlemleri sadece kendimiz için düşünmememiz gerekiyor. Sağlık çalışanlarımız bizleri için uzun zamandır gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyorlar. Bunları düşünerek, çevremizdeki insanları düşünerek, özen göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-07-05 09:58:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklarda yaz hastalıkları
YEREL HABERLER Çocuklarda yaz hastalıkları
(Özel) Damada böyle eziyet ettiler Arkadaşları neler yapmadı ki
YEREL HABERLER (Özel) Damada böyle eziyet ettiler Arkadaşları neler ...
(Özel) Müdür memurenin kalçasına dokundu, Yargıtay 'Babacan tavır' dedi
YEREL HABERLER (Özel) Müdür memurenin kalçasına dokundu, Yargıtay ...
(Özel) Öğrenci beklerken büyük bir sürprizle karşılaştılar Özel eğitim kurumuna öğrenci yerine yeni doğum yapmış kedi ve yavruları geldi
YEREL HABERLER (Özel) Öğrenci beklerken büyük bir sürprizle ...
(Özel) Elektrikli bisiklet kullanan Feride nine, 3 torunu ile birlikte uçuruma yuvarlandı
YEREL HABERLER (Özel) Elektrikli bisiklet kullanan Feride nine, 3 ...
Yaralanan oğlunu böyle teselli etti
YEREL HABERLER Yaralanan oğlunu böyle teselli etti
Hakkında 185 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü 3 yıl sonra Bursa'da yakalandı
YEREL HABERLER Hakkında 185 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü ...
Bursaspor - Altınordu maçının ardından
YEREL HABERLER Bursaspor - Altınordu maçının ardından
İkili mücadele sonrasında ayağı kırılan Kırdaroğlu´na Bingöl´den ziyaret
YEREL HABERLER İkili mücadele sonrasında ayağı kırılan Kırdaroğlu´na ...
Hüseyin Eroğlu: “İyi oynadığımız maçı kaybettik”
YEREL HABERLER Hüseyin Eroğlu: “İyi oynadığımız maçı kaybettik”
İrfan Buz: “Bursaspor olarak buralarda olmamamız gerekiyor”
YEREL HABERLER İrfan Buz: “Bursaspor olarak buralarda olmamamız ...
TFF 1. Lig : Bursaspor: 1 - Altınordu: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig : Bursaspor: 1 - Altınordu: 0
Bakan Koca'dan sosyal mesafe kuralına uymayan düğüncülere uyarı
YEREL HABERLER Bakan Koca'dan sosyal mesafe kuralına uymayan ...
Bursaspor - Altınordu: 1-0
YEREL HABERLER Bursaspor - Altınordu: 1-0
Bursaspor - Altınordu (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Altınordu (EK FOTOĞRAFLAR)
TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Altınordu: 0 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Altınordu: 0 (İlk yarı ...
Bursaspor - Altınordu (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Altınordu (EK FOTOĞRAFLAR)
Bursaspor - Altınordu (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Altınordu (FOTOĞRAFLAR)
Şarampole devrilen TIR'daki boyalar yola saçıldı
YEREL HABERLER Şarampole devrilen TIR'daki boyalar yola saçıldı
Faaliyet Raporu’na meclisten onay
YEREL HABERLER Faaliyet Raporu’na meclisten onay
Yıldırım Belediyesi sokak hayvanlarına kucak açıyor
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi sokak hayvanlarına kucak açıyor
Şehit ailesine anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Şehit ailesine anlamlı ziyaret
İkizleri ölüm ayırdı, annesinin doğum gününde öldü(2)
YEREL HABERLER İkizleri ölüm ayırdı, annesinin doğum gününde öldü(2)
Bursa İznik’te düşme tehlikesi bulunan dev kaya çelik tellerle sarıldı
YEREL HABERLER Bursa İznik’te düşme tehlikesi bulunan dev kaya çelik ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X