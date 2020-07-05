Bursa’da doğa harikası şelaleyi çöplüğe çevirdiler

Türkiye’nin en güzel kent ormanlarından birisi olan ve içinde Küreklidere Şelalesi’ni barındıran Uludağ’ın eteklerindeki doğal güzellik çöplüğe döndü.

Bursa’nın Yıldırım ve Kestel ilçeleri sınırlarında bulunan tabiat harikası Kürekli Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor. Metrelerce yükseklikten akan şelale hafta sonu tatilini hem serinlemek, hem de piknik yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlarla dolup taşarken, ziyaretçilerin geride bıraktıkları çöpleri gelişi güzel atmaları alanı çöplüğe çeviriyor. Doğal güzelliği görmeye gelen vatandaşlar gördükleri manzaraya inanamadı. Yığılan çöpleri gören vatandaşlar, "Çok güzel bir yer. Böyle bir güzel ortamda çirkin kokular ve görüntülerle karşılaşmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Belediye temizlese de, piknik için ormanın içine girenlerde çöplerini bırakıp gidiyorlar, o bölgelerin temizlenmesi çok zor. Bize yakışmadığını düşünüyoruz. Yetkililerden buraların temizlenmesini ve denetim altında tutulmasını istiyoruz" diye konuştu.

Belediye yetkilileri ise, muntazaman temizlenen bölgeye vatandaşların gelişi güzel çöp atmamalarını istedi.

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