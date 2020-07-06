Sahildeki köpük partisinde koronavirüs unutuldu

<br>İsmail Hakkı SEYMEN/GEMLİK(Bursa), (DHA)BURSA´daki Kumsaz sahilinde köpük partisi yapan tatilcilerin, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü.<br>Kentte binlerce kişi, hafta sonu denize girmek için Kumsaz sahiline akın etti. Kimi tatilciler denize girerken, kimileri ise kumsalda eğlendi. Bir organizasyon şirketi tarafından gerçekleştirilen köpük partisine katılanlar ise sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan grup, köpük içinde dans ederek, eğlendi. Sosyal medyada paylaşılan köpük partisinin görüntüsünü görenler tepki gösterdi. <br>PARKLARDA YOĞUNLUK<br>Havaların ısınması ve bazı koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasının ardından Bursa'daki parklar da kalabalıklaşmaya başladı. Merkez Nilüfer ilçesindeki Görükle Yürüyüş Parkı´na gece saatlerinde akın eden gençler, kalabalık gruplar halinde çimlere oturarak, sohbet etti. Yürüyüş yapan, arkadaşlarıyla sohbet eden, top oynayan gençlerin maske ve sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik İsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-07-06 13:06:04<br>

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