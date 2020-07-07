Bursa'daki FETÖ operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'daki FETÖ operasyonunda 7 kişi tutuklandı

DHA

Derya EVREN/BURSA, (DHA) BURSA merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, illegal dershane açıp, örgüt üyelerini yeniden bir araya getirmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 7´si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi kişilerin bir araya gelerek, örgütü ayağa kaldırmaya çalıştığını belirledi. Yaklaşık 6 aylık takibin ardından illegal dershane açan, örgüte üye oldukları gerekçesiyle görevden ihraç edilen öğretmenleri...

Bursa'daki FETÖ operasyonunda 7 kişi tutuklandı

<br>Derya EVREN/BURSA, (DHA) BURSA merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, illegal dershane açıp, örgüt üyelerini yeniden bir araya getirmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 7´si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.<br>Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi kişilerin bir araya gelerek, örgütü ayağa kaldırmaya çalıştığını belirledi. Yaklaşık 6 aylık takibin ardından illegal dershane açan, örgüte üye oldukları gerekçesiyle görevden ihraç edilen öğretmenleri de burada toplayan şüpheliler tespit edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, yeniden bir yapılanma içine giren ve irtibatı kopan örgüt üyelerini tekrar bir araya getiren 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Operasyon için harekete geçen ekipler, Bursa merkezli İzmir, Konya, Giresun ve Manisa´da 33 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda, daha önce örgüte ait özel okul ve dershanelerde çalışan 16 öğretmen ile meslekten ihraç edilen 1 kişi gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü´ne götürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.<br>7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI<br>Şüphelilerden 1´i, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin 7´si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 9´u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği, açtıkları dershane ile ilgili ise herhangi bir bilgi vermedikleri belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN<br>2020-07-07 11:32:53<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da terör operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da terör operasyonu: 8 gözaltı
Davut Aydın, başarılı öğrencilere ödüllendirdi
YEREL HABERLER Davut Aydın, başarılı öğrencilere ödüllendirdi
Bursa'da sahte avukatlar engelli vatandaşı dolandırdı
YEREL HABERLER Bursa'da sahte avukatlar engelli vatandaşı dolandırdı
Damada şaka yapalım derken cezayı yediler
YEREL HABERLER Damada şaka yapalım derken cezayı yediler
Terör örgütü operasyonunda Roma sikkeleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Terör örgütü operasyonunda Roma sikkeleri ele ...
İllegal dershane kurup faaliyetine devam eden 17 FETÖ şüphelisinden 7'si tutuklandı
YEREL HABERLER İllegal dershane kurup faaliyetine devam eden 17 FETÖ ...
Mobilya sektörü pandemide iç piyasaya yöneldi
YEREL HABERLER Mobilya sektörü pandemide iç piyasaya yöneldi
Türk Kızılay Bursa Şubesi bu yıl da kurban bereketini yaşatacak
YEREL HABERLER Türk Kızılay Bursa Şubesi bu yıl da kurban bereketini ...
Damada şakada, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 4 kişiye ceza
YEREL HABERLER Damada şakada, maske ve sosyal mesafe kuralına ...
Türkiye’de 4 kişiden birinin karaciğeri yağlı
YEREL HABERLER Türkiye’de 4 kişiden birinin karaciğeri yağlı
(Özel) Tarlaya mobese kurdular...Kahvede ekran başında çay keyfiyle hırsız nöbeti tutuyorlar Tarlalarına MOBESE kuran köylüler, kahvede çay içerken bir yandan da hırsızları gözetliyor Artık tarlada nöbet tutmak yerine, televizyonun başında çay keyfi yaparak, plaka tanıma sistemli güvenlik kameralarıyla şeftali ve armutlarını hırsızlardan koruyorlar
YEREL HABERLER (Özel) Tarlaya mobese kurdular...Kahvede ekran ...
Bursa'da maske takmayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Bursa'da maske takmayanlara ceza yağdı
Şüphelendikleri şahsın üzerinden uyuşturucu ve silah çıktı
YEREL HABERLER Şüphelendikleri şahsın üzerinden uyuşturucu ve silah ...
Şüphelenip durdurulan araçta 401 adet kaçak sigara çıktı
YEREL HABERLER Şüphelenip durdurulan araçta 401 adet kaçak sigara ...
Sahildeki köpük partisinde koronavirüs unutuldu (3)
YEREL HABERLER Sahildeki köpük partisinde koronavirüs unutuldu (3)
İntihar notu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi
YEREL HABERLER İntihar notu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi ...
Sahildeki köpük partisinde koronavirüs unutuldu (2)
YEREL HABERLER Sahildeki köpük partisinde koronavirüs unutuldu (2)
Berk Dilmenler milli takımda
YEREL HABERLER Berk Dilmenler milli takımda
Karacabey'deki longoz ve ıhlamur ormanlarının yakınındaki çatı yangını panik yarattı
YEREL HABERLER Karacabey'deki longoz ve ıhlamur ormanlarının ...
Bursa'da maske ve mesafe kuralına uymayanlara ceza kesildi
YEREL HABERLER Bursa'da maske ve mesafe kuralına uymayanlara ceza ...
Köpük partisinde korona virüs unutuldu
YEREL HABERLER Köpük partisinde korona virüs unutuldu
Canlı müzik için sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydılar/ Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Canlı müzik için sosyal mesafe ve maske kurallarını ...
Büyükşehir’le hayata engel yok Büyükşehir Belediyesi akülü arabaları ücretsiz tamir ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir’le hayata engel yok Büyükşehir Belediyesi ...
Sahildeki köpük partisinde koronavirüs unutuldu
YEREL HABERLER Sahildeki köpük partisinde koronavirüs unutuldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X