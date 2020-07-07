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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köylülerden Aktaş'a teşekkür

İHA

Yenişehir'in Çiçeközü köyü sakinleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret ederek, köylerine yapılan hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür etti.

Köylülerden Aktaş'a teşekkür

Yenişehir'in Çiçeközü köyü sakinleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret ederek, köylerine yapılan hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür etti.
Ziyarete Çiçeközü Köyü Muhtarı Nizamettin Filiz, muhtar azaları ve Çiçeközü Derneği (YENÇİDER) katıldı. Çiçeközü Köyü Muhtarı Nizamettin Filiz, “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a Covid 19 sebebi ile gecikmiş olan iadei ziyaretimizi gerçekleştirdik. Köyümüze yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine köy halkının selamını ve teşekkürlerimizi ilettik. Bizleri ağırlayan başkanımıza köyümüz adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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