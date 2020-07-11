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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uludağ Üniversitesi 41 yeni öğretim elemanı alacak

İHA

Bursa Uludağ Üniversitesi, akademik öğretim kadrosunu güçlendirmek için toplu yeni öğretim elemanı alacağını duyurdu ve ilana çıktı.

Uludağ Üniversitesi 41 yeni öğretim elemanı alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi, akademik öğretim kadrosunu güçlendirmek için toplu yeni öğretim elemanı alacağını duyurdu ve ilana çıktı.
Farklı fakültelerin, farklı bölüm ve anabilim dallarına, 41 yeni öğretim elemanının istihdamı sağlanacak. Branşlar arasında, gelişen ve günümüz koşulları için talep edilen alanlar ile Tıp Fakültesi’ni güçlendirmeyi amaçlayan branşlar da dikkati çekiyor. Bursa’nın, yerli ve milli otomobil üretecek olması da dikkate alınırken, bu alana yönelik akademisyen istihdamı sürüyor ve Hibrid ve Elektrikli Araçlar Teknolojisi için yeni doçent alımı öngörülüyor. Tıp Fakültesi’ne, kadın ve çocuk hastalıkları, üroloji ve acil tıp için yeni doçent ve yenidoğan hizmeti için yeni profesör istihdam edilecek.
Doçent alınacak alan arasında, okul öncesi eğitim, botanik, moleküler biyoloji, nükleer fizik, topoloji, iş ve sosyal güvenlik hukuku, medeni usul ve icraiflas hukuku gibi alanlar da bulunuyor. Profesör ve doçent kadrolarına takviye için ilana çıkılırken, yayınlandığı 7 Temmuz 2020 tarihi itibariyle 15 gün içerisinde başvuru yapılması isteniyor. Akademik öğretim kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan yeni takviye alımına ait ilana, kurumsal internet sitesinden ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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