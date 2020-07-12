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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mysia Yolları’nda doğayla kucaklaştılar

İHA

Nilüfer Belediyesi'nin Mysia Yolları'nda düzenlediği yürüyüş, doğaseverlere unutulmaz bir tecrübe yaşattı. Atlas Mahallesi'nde, bölgede yetişen muhteşem çileklerin tadına bakarak yürüyüşe başlayanlar, Çalı'ya kadar 7,5 kilometrelik yolu, doğanın eşsiz güzelliği altında yürüdü.

Mysia Yolları’nda doğayla kucaklaştılar

Nilüfer Belediyesi’nin Mysia Yolları’nda düzenlediği yürüyüş, doğaseverlere unutulmaz bir tecrübe yaşattı. Atlas Mahallesi’nde, bölgede yetişen muhteşem çileklerin tadına bakarak yürüyüşe başlayanlar, Çalı’ya kadar 7,5 kilometrelik yolu, doğanın eşsiz güzelliği altında yürüdü.
Nilüfer Belediyesi, Türkiye’nin en iyi rotalarından biri olan Mysia Yolları’nda düzenlediği yürüyüşlerde doğaseverleri buluşturuyor. Mysia Yolları Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları Projesi kapsamında hayata geçirilen Mysia Yolları’nda düzenlenen yürüyüşün bu defaki rotası P8 AtlasÇalı Parkuru oldu.
Yürüyüş, Atlas Mahallesi’nde başladı. Atlas Mahallesi Kadın Dayanışma Derneği’nin ikramları ile karşılanan doğaseverler, yürüyüşe başlamadan önce bölgede yetişen çileklerin tadına bakma fırsatı da buldu.
Koronavirüs salgını sebebiyle sosyal mesafe kuralları altında gerçekleştirilen yürüyüşe ilgi büyüktü. Rehberler eşliğinde Çalı’dan başlayan yürüyüş, meşe ve çam ormanları arasında devam etti. Her yaştan doğa tutkununun katıldığı yürüyüş, Uludağ manzarası eşliğinde Çalı’ya kadar sürdü.
Keyifli bir yürüyüş gerçekleştiren doğaseverler, herkese Mysia Yolları’nın eşsiz güzellerini görmelerini tavsiye ettiler. Katılımcılar özellikle Koronavirüs pandemisi nedeniyle, kapalı alanlarda bulunmaktansa hafta sonları bu tür yürüyüşlere katılmayı tercih ettiklerini belirttiler.
Mysia Yolları
Mysia Yolları Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları Projesi, toplam 50 adet doğa yürüyüş, dağ bisiklet ve atlı yürüyüş parkurundan oluşuyor. Mysia Yolları, doğa yürüyüşü, dağ bisikleti, atlı doğa yürüyüşü, panoramik manzara seyri, kuş gözlemi, doğa fotoğrafçılığı, sportif olta balıkçılığı, çadırlı kamp, yamaç paraşütü ve mağaracılık gibi çeşitli faaliyetler için imkan sunuyor. Toplam 50 rotanın bulunduğu ve yaklaşık 850 kilometre uzunluğunda olan Mysia Yolları, Nilüfer’den Mustafakemalpaşa, Karacabey ve Mudanya ilçelerine kadar uzanıyor.
Mysia Yolları’nda 6 etapta 58 km uzunluğunda Trans Mysia Parkurları, 21 etapta 301 km uzunluğunda Doğa Yürüyüş Parkuları, 18 etapta 518 km uzunluğunda Bisiklet Rotaları ile
5 bölümde 38 km uzunluğunda Atlı Yürüyüş Parkurları yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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