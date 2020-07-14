Bursa’da yolcu otobüsü devrildi... İlk belirlemelere göre bir kişi öldü çok sayıda yaralı var

Bursa Çevre Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Kaza, Bursa Çevre Otoyolu İstanbulİzmir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmir istikametinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü sevk edildi. İzmir istikametinin tamamen trafiğe kapandığı kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken, aralarında çocuklarında olduğu bildirildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.