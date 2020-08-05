5 evden ziynet eşyaları ve para çalan şüpheli yakalandı

Mehmet İNANİsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da 5 evden ziynet eşyaları ve para çalan Ö.A. (20), polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesindeki Bağlarbaşı ve Hamitler mahallerinde, 5 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Evlerin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin Ö.A. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Ö.A., belirlenen adresteki evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Ö.A.'nın evinde yapılan aramada çaldığı ziynet eşyaları ve paralar ele geçirildi.
Ö.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN, İsmail Hakkı SEYMEN
2020-08-05 13:37:01
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.