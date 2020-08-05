Ölümden saniyelerle kurtulan işçinin o anları kamerada (2)



ÖLÜMDEN DÖNEN İŞÇİ, O ANLARI DHA'YA ANLATTI

Bursa'da yol kenarında işe gitmek için servis beklerken, bir minibüsün hızla üzerine geldiğini fark edince kendisini yola atarak ölümden dönen kişinin İsmail Özyıldız (41), olduğu ortaya çıktı. Bursa Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde çalışan Özyıldız, ölümden döndüğü anları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

"Bayram iznimin ardından ilk iş günü olduğu için, servis şoförü beni göremez diye, yolun kenarında bekliyordum. Bu sırada orta şeritten üzerime doğru aracın geldiğini gördüm, ilk başta arkaya kaçmaya çalıştım. Aracın kaldırıma çıkacağını anlayınca kendimi yola doğru attım. Araba duvara vurup, ayağıma çarptı. Daha sonra elektrik direkleri ve bariyerlere vurarak, durdu. Ambulans geldi."

'KURTULMAM RABBİMİZİN MUCİZESİ'

Kaçtığı anı hatırlamadığını belirten İsmail Özyıldız, "Nasıl kaçtığımı ben de bilmiyorum. Normalde tezcanlıyım ama o esnada nasıl düşündüm yola doğru atlamayı. Belki de Rabbim bana düşündürdü. Aracın o şekilde gelip de kaldırıma çıkacağını düşünebildim. Saniyeler belki de saliselerle kurtuldum, ama ayağımı kurtaramadım, servis aracı ayağıma vurdu. Öyle yapmasaydım beni betona sıkıştırabilirdi" diye konuştu.

Sürekli bu tür kazalar atlattığını ifade eden Özyıldız, "Böyle kazalar başıma biraz fazla geliyor. 2009 yılında iş kazası geçirdim. Ailem 'Bunlar hep seni mi buluyor?' diyor. Demek ki Rabbim bizi böyle sınıyor. Buna da çok şükür. Demek ki birilerinin duası sayesinde kurtulduk. Güvenlik kameralarını gördüm. Görünce de buradan kurtulmam Rabbimin mucizesi dedim" şeklinde konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2020-08-05 15:39:12



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