Modern barınak Türkiye’ye örnek oluyor

Avrupa’nın en modern hayvan barınağı olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, diğer belediyelere örnek oluyor.

Sahipsiz hayvanların tedavilerinin yapılacağı bir tesis kurmak için çalışma başlatan Bolu Belediyesi, örnek tesis olarak Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ni seçti. Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Yosun, Bolu’dan gelen 7 kişilik heyete barınak hakkında bilgiler verdi. Hamitler Mahallesi’nde 114 dönüm arazi üzerine kurulan tesis, kalitesi ve modern yapısıyla misafirlerin takdirini topladı. Merkezde bakım ve tedavileri yapılan köpekleri, kedi villaları, kedi tedavi ünitesi ile diğer bölümleri gezen heyet, tesisin sadece Bursa için değil, tüm Türkiye’deki can dostlar için çok önemli olduğunu belirtti.

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Figen Varlık da, kendilerine gösterilen ilgi için barınak yetkililerine teşekkür etti. Varlık, “Sahipsiz hayvanların çevrede başıboş dolaşması, hem çevre hem de insan sağlığı açısından tehlike arz ediyor. Bu tesiste hayvanlarımız temiz bir şekilde, doğal yaşamdan kopmadan yaşıyor. Bizler, ekip olarak Osmangazi Belediyesi’nin tesisine hayran kaldık. İnşallah bizle de benzer bir tesisi Bolu’da hayata geçireceğiz. Emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

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