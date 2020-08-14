Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı’nda transfer tamam

Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi’nde yer alan Nilüfer Belediyespor’da transfer süreci tamamlandı. Kadrosunu güçlendiren Nilüfer Belediyespor, 26 Eylül’de başlayacak lig öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, 26 Eylül’de başlayacak Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi öncesi kadrosunu şekillendirdi. Transferleri tamamlayan Nilüfer Belediyespor, son olarak geçen sezon Nilüfer Belediyespor forması giyen Uğur Ceylan ile de bir yıl daha sözleşmeyi uzattı.
Yeşil mavi beyazlı ekip, sağlık kontrolünden de geçerek, kadro çalışmalarını tamamladı.
Nilüfer Belediyespor ekibi, 26 Eylül’de başlayacak Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi için hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.